Mapa en vivo de las lluvias del martes en Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Por la mañana las lluvias más fuertes se producirán a partir de las 7.00 y por la tarde alrededor de las 14 horas. La buena noticia es que hacia la noche, si bien habrá inestabilidad, no se esperan chaparrones fuertes en toda la zona del AMBA.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Buscá un lugar bajo techo.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.

Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa en vivo de las lluvias de este martes