Mapa en vivo de las lluvias del martes en Buenos Aires: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional subió a naranja la alerta por lluvias y tormentas fuertes en la zona del AMBA.
Este martes 19 de agosto de 2025 estará marcado por las alertas meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que tiene alerta amarilla por tormentas a la mañana y naranja por la tarde, por lluvias fuertes, con posible caída de granizo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la mañana y la tarde en la zona del AMBA puede haber muchos problemas y emitió comunicados advirtiendo de los peligros a la población.
Alerta amarilla por tormentas en el AMBA
Por la mañana de este martes en la Capital Federal y sus alrededores hay alerta amarilla por tormentas fuertes, que serán de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Pero lo peor será por la tarde, al punto que el organismo oficial emitió una alerta naranja para todo el AMBA, cuando se esperan lluvias con algunos periodos fuertes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.
Por la mañana las lluvias más fuertes se producirán a partir de las 7.00 y por la tarde alrededor de las 14 horas. La buena noticia es que hacia la noche, si bien habrá inestabilidad, no se esperan chaparrones fuertes en toda la zona del AMBA.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
- Buscá un lugar bajo techo.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Cortá el suministro eléctrico si identificás riesgo de que el agua ingrese en tu casa.
- Mantenete alejado de postes de luz o cables de electricidad.
- En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Mapa en vivo de las lluvias de este martes
