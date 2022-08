Paro de colectivos: advierten por "riesgo de colapso" en el servicio

En un crítico comunicado al Gobierno, expresaron: "No ha sido decisión de los operadores congelar la tarifa por tres años hasta alcanzar en términos reales su valor más bajo de la historia. Tampoco ha sido nuestra decisión que los cálculos que utiliza el Estado para determinar el nivel de subsidios utilicen precios de insumos (gasoil, repuestos, etc) del mes de marzo 2022, con más de 30% de inflación desde entonces y que además no se paguen en tiempo y forma".

Según AAETA, tarifa "real" debería ubicarse en los $154 pesos.

"El reciente ajuste tarifario de agosto (40%) no cambia nada en las economías de las empresas, ya que todo ajuste de tarifa el Estado lo descuenta luego de los subsidios que representa casi el 90% de nuestros ingresos, que además de calcularse mal, se pagan tarde (un mes de mora promedio)", advierten.

En el comunicado sostienen que "este sector, que históricamente funcionó sin subsidios, pagando impuestos, y atravesando todas las crisis económicas de este país desde su privatización hace más de 60 años, tiene experiencia e ideas para aportar".

Además, alertaron que los servicios y frecuencias que necesitan los usuarios “con las actuales condiciones económicas que definió el regulador, son insustentables e imposibles de cumplir”.

“Promovemos el dialogo con las autoridades a efectos acercar nuestras propuestas, actuando responsablemente a la altura de lo que esta crisis nos exige”, finaliza el comunicado en búsqueda de un diálogo con el Gobierno.

Qué líneas de colectivos circulan con baja frecuencia

2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86. 88, 93, 95, 96, 97

102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 154, 160, 166. 179, 180, 181. 185 y 193.

203, 205, 218, 228 F, 236, 244, 248 C, 269, 284, 288, 291, 295,

302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 325, 328, 329, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395

406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464

500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, y 549.