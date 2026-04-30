Crimen en el cotillón de La Plata: quién era la víctima y cuáles son las hipótesis
Paula Lastiris, de 47 años, fue asesinada mientras atendía su comercio. El principal acusado sería el dueño del local y está detenido.
El crimen de Paula Lastiris en un cotillón de La Plata sigue sumando detalles con el avance de la investigación. La mujer, de 47 años, fue asesinada mientras atendía su propio comercio por un hombre ingresó armado y le disparó. El principal acusado sería el dueño del local y está detenido.
El hecho ocurrió a plena luz del día en un cotillón ubicado en 37 entre 9 y 10. Tras recibir el disparo, Lastiris cayó gravemente herida contra la puerta de su propio comercio y fue asistida inicialmente por un policía y un guardavidas que vive en la cuadra. Luego, fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico, donde se confirmó su fallecimiento a causa de la herida.
Quién era la víctima
Paula Lastiris tenía 47 años y hacía cuatro años atendía el comercio del rubro cotillón y repostería, conocido como “Repostillon”, situado en el barrio Norte de La Plata. Trabajaba junto a su pareja, Walter Romero, quien no se encontraba en el lugar al momento del crimen.
Comerciantes de la zona la describieron como una mujer alegre y siempre solidaria: “La conocíamos porque éramos vecinos y comerciantes, teníamos una relación cordial. Siempre estaba de buen ánimo, sonriente, siempre dispuesta a todo para dar una mano. Nunca nos imaginamos que podía pasar esto”, se lamentó Héctor, verdulero de la cuadra.
Según relató el comerciante, se encontraba trabajando cuando escuchó los disparos: “Estaba atendiendo y escuchamos dos detonaciones. Pensamos que era un robo”, contó. Apenas unos segundos después, otro vecino se acercó para alertar que le habían disparado a Paula. De inmediato llamaron al 911 solicitando una ambulancia.
“Fuimos y estaba tirada contra la contra la puerta del local”, recordó Héctor. Según su relato, la víctima se encontraba inconsciente cuando comenzaron a asistirla hasta la llegada de la ambulancia.
Fue él mismo quien se comunicó por teléfono con Walter para informarle lo que le había pasado a su pareja. “Él estaba mal, se agarraba el pecho. Es terrible, uno se encariña porque vivimos prácticamente acá”, expresó el verdulero.
Así detuvieron al principal sospechoso
Testigos aseguraron que, tras cometer el asesinato, el atacante se retiró caminando tranquilamente. Un operativo cerrojo permitió su detención a pocas cuadras del hecho. Al momento de la aprehensión, los efectivos le secuestraron un revólver, que sería el arma utilizada en el crimen.
El principal acusado es un hombre de 49 años identificado como Leopoldo Olegario Araoz. Según el relato de otros comerciantes de la cuadra, solían verlo por la zona, pero lo conocían solo de vista.
Las hipótesis del crimen en el cotillón de La Plata
Una de las hipótesis principales apunta a un conflicto por una presunta deuda en el pago de dos meses de alquiler, mencionada por el esposo de la víctima ante los investigadores. Hasta el momento no está claro si el agresor y la víctima discutieron por este motivo en los momentos previos al hecho.
En este sentido, una versión indica que Leopoldo sería hijo del dueño original del local y que, tras el fallecimiento del hombre, el inmueble estaría en proceso de sucesión, convirtiéndolo en el propietario actual.
Otra línea que se analiza indica que la pareja habría solicitado la habilitación del comercio tras inconvenientes con el municipio, según indicaron en C5N. Con relación a esto, mencionaron que el detenido podría tener problemas de salud mental y que pensaba que la pareja de comerciantes quería quedarse con el local.
Ambas hipótesis forman parte de testimonios y deberán ser verificadas durante la investigación que lleva adelante la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo.
La causa fue caratulada como “homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego”. El hombre permanece detenido en una dependencia policial y está previsto que se le realicen pericias psicológicas y psiquiátricas en las próximas horas.
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