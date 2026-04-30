Colectivos: el Gobierno evalúa aplicar un aumento de tarifas tras reunirse con las cámaras empresarias
Las partes dialogaron durante dos horas en la Secretaría de Transporte y se mencionó una "revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario".
En víspera del feriado por el 1o de Mayo, Día del Trabajador, el Gobierno recibió este jueves a representantes de las cinco cámaras empresarias de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para atender a los reclamos del sector, que amenazaron esta semana con reducir aún más la frecuencia de los servicios de colectivos.
El encuentro de casi dos horas estuvo encabezado por el nuevo secretario de Transporte, Mariano Plencovich, y por el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann, tras lo cual se publicó un comunicado oficial en el que anticiparon que "se implementarán herramientas orientadas a optimizar la prestación del servicio, incluyendo la incorporación de buenas prácticas que reconozcan a las empresas que cumplen con estándares adecuados".
Además, las autoridades hicieron notar "la necesidad de modernizar aspectos administrativos, avanzando hacia esquemas más ágiles y transparentes".
"En una segunda instancia, se abordaron aspectos técnicos del esquema vigente, incluyendo la revisión de variables vinculadas al cuadro tarifario y a los mecanismos de compensación, con el objetivo de ordenar criterios y robustecer el sistema", anunciaron desde la Secretaría de Transporte.
Actualmente los colectivos que circulan por el AMBA tienen tarifas que se ajustan por calendario y teniendo en cuenta la jurisdicción de cada línea.
Por ejemplo, a partir del 1o de abril de 2026 el boleto más barato en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $715,24; en el Conurbano, $871,30; mientras que para las líneas de jurisdicción nacional, el cuadro tarifario arranca en $700.
En todos los casos, los boletos cuestan esos montos si se pagan con la SUBE registrada, sino arrancan alrededor de un 40% más caros.
Los cuadros tarifarios actuales y la falta de pago de los fondos adeudados por Nación a las compañías del sector generaron un roce entre las cámaras y el Gobierno que llegó al punto de que peligraba el servicio de colectivos.
Las entidades empresariales se declararon en emergencia días atrás y señalaron que el Estado mantiene una deuda de más de $128 mil millones en concepto de compensaciones.
Desde Transporte aseguraron este jueves que "las partes coincidieron en la importancia de sostener este ámbito de trabajo conjunto y acordaron la realización de dos nuevas reuniones durante el mes de mayo, con participación de todas las cámaras, para continuar consolidando los avances alcanzados".
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