Colectivos: el Gobierno evalúa aplicar un aumento de tarifas tras reunirse con las cámaras empresarias

Por ejemplo, a partir del 1o de abril de 2026 el boleto más barato en la Ciudad de Buenos Aires cuesta $715,24; en el Conurbano, $871,30; mientras que para las líneas de jurisdicción nacional, el cuadro tarifario arranca en $700.

En todos los casos, los boletos cuestan esos montos si se pagan con la SUBE registrada, sino arrancan alrededor de un 40% más caros.

Los cuadros tarifarios actuales y la falta de pago de los fondos adeudados por Nación a las compañías del sector generaron un roce entre las cámaras y el Gobierno que llegó al punto de que peligraba el servicio de colectivos.

Las entidades empresariales se declararon en emergencia días atrás y señalaron que el Estado mantiene una deuda de más de $128 mil millones en concepto de compensaciones.

Desde Transporte aseguraron este jueves que "las partes coincidieron en la importancia de sostener este ámbito de trabajo conjunto y acordaron la realización de dos nuevas reuniones durante el mes de mayo, con participación de todas las cámaras, para continuar consolidando los avances alcanzados".