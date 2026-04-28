¿Por qué hay demoras en los colectivos del AMBA y qué reclaman las cámaras empresarias?
Las empresas de transporte advierten sobre fuertes demoras en los colectivos del AMBA. Reclaman una deuda millonaria y se declaran en estado de emergencia.
Las cámaras empresarias que nuclean a las líneas de transporte advirtieron sobre inminentes problemas en la frecuencia. Debido a la falta de respuestas sobre los costos operativos y una deuda millonaria, las empresas anunciaron que los colectivos del AMBA comenzarán a sufrir demoras y reducción de servicios de forma indefinida.
¿Cuál es el principal reclamo del transporte automotor?
A través de un fuerte comunicado oficial, las cámaras representativas de la región metropolitana se declararon en un inminente estado de emergencia. Argumentan que, pese a los esfuerzos realizados para mantener los servicios, el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires no brindan definiciones concretas respecto a cómo se afrontarán los mayores costos derivados del aumento del precio del gasoil y otros insumos básicos.
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Además, las entidades empresariales señalaron que el Estado mantiene una abultada deuda que supera los 128 mil millones de pesos en concepto de compensaciones. Ante esta situación financiera que califican como "insostenible", el sector advirtió que se verá en la estricta necesidad de profundizar las medidas de racionalización, lo que derivará en menos unidades en la calle y tiempos de espera mucho más prolongados para los pasajeros.
¿Cuándo podría resolverse el conflicto y las demoras?
Para intentar destrabar la compleja situación operativa, las partes han sido convocadas a una reunión clave que se desarrollará el próximo martes 30 de abril en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación.
Durante ese encuentro oficial, las distintas cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos de reconocimiento de los mayores costos que asfixian a la actividad. Desde el sector empresario remarcaron su firme compromiso con la continuidad del servicio público, pero alertaron que, de no mediar soluciones de corto plazo, el impacto negativo sobre la normal prestación será verdaderamente inevitable y perjudicial para todos los usuarios.
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