Lomas de Zamora: una mujer asesinó a su nieta de cuatro meses y fue condenada a prisión perpetua

Las primeras explicaciones de Fabbro fueron confusas y contradictorias. La autopsia confirmó que la beba, identificada como Ana, murió asfixiada por una persona que le tapó las vías respiratorias con la mano.

Maltratos y abandono: la situación familiar

Durante la investigación, se supo que la mujer vivía en esa casa junto a su hija, madre de las dos nenas. La adolescente, de 17 años, no estaba en la vivienda al momento del crimen.

Testigos declararon que ambas nenas lloraban constantemente y que, en varias ocasiones, tanto la madre como la abuela las dejaban solas en la pequeña casa donde vivían.

Los médicos concluyeron que las lesiones de la beba eran compatibles con maltratos y no con un accidente doméstico. Por eso, la fiscal Marcela Juan, a cargo de la UFI 16, ordenó la detención de la abuela y la imputó por homicidio agravado.

En paralelo, la madre de la beba quedó acusada por abandono de persona y el caso pasó al fuero Penal Juvenil.