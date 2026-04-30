Lomas de Zamora: una mujer asesinó a su nieta de cuatro meses y fue condenada a prisión perpetua
El Tribunal consideró que la mujer de 54 años, actuó con alevosía y agravó la pena por el vínculo. La madre de la beba fue imputada por abandono de persona.
Bettina Paola Fabbro, de 54 años, fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su nieta de cuatro meses, ocurrido en enero de 2022 en la localidad de Ingeniero Budge.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora consideró que Fabbro fue responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por alevosía, tal como lo había solicitado el fiscal Hugo Carrión durante el juicio. La mujer fue juzgada luego de que se determinara que estaba en condiciones de afrontar el proceso.
El brutal caso que conmocionó a Ingeniero Budge
El hecho ocurrió el 14 de enero de 2022, cerca de las 7 de la mañana, cuando Fabbro se presentó en la casa de una vecina ubicada sobre la calle Guaminí, entre Necol y Campana, en Budge.
De acuerdo con la investigación realizada por la UFI 16 de Lomas de Zamora, la ahora condenada le pidió a la mujer que cuidara a su otra nieta, de un año y medio, porque la beba de 4 meses “se había ahogado”. La vecina asistió a la niña mayor, pero luego se comprobó que la acusada llevó a la chiquita a la Unidad Sanitaria Finocchieto recién a las 10 de la mañana, es decir, tres horas después.
Cuando los médicos revisaron a la víctima, detectaron golpes en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara y en el cuello, lo que despertó sospechas entre los investigadores. Según indicaron fuentes del caso, las primeras versiones que dio la acusada fueron “confusas y contradictorias”.
Las primeras explicaciones de Fabbro fueron confusas y contradictorias. La autopsia confirmó que la beba, identificada como Ana, murió asfixiada por una persona que le tapó las vías respiratorias con la mano.
Maltratos y abandono: la situación familiar
Durante la investigación, se supo que la mujer vivía en esa casa junto a su hija, madre de las dos nenas. La adolescente, de 17 años, no estaba en la vivienda al momento del crimen.
Testigos declararon que ambas nenas lloraban constantemente y que, en varias ocasiones, tanto la madre como la abuela las dejaban solas en la pequeña casa donde vivían.
Los médicos concluyeron que las lesiones de la beba eran compatibles con maltratos y no con un accidente doméstico. Por eso, la fiscal Marcela Juan, a cargo de la UFI 16, ordenó la detención de la abuela y la imputó por homicidio agravado.
En paralelo, la madre de la beba quedó acusada por abandono de persona y el caso pasó al fuero Penal Juvenil.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario