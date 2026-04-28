Crisis del transporte público en el AMBA: bajó fuerte la frecuencia de colectivos pese al aumento del boleto

Sin embargo, los especialistas advirtieron que, más allá de este factor coyuntural, existen problemas estructurales que agravan la situación: “La flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019 (2.359 coches menos)”.

“La discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones al mes, dado que los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2100″, plantearon.

No obstante, los autores advierten que el problema excede lo coyuntural. “Pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales que explican este resultado”, indicaron. En esa línea, remarcaron que la flota operativa a marzo de 2026 ya era un 12% inferior a la de 2019, con 2.359 unidades menos antes de los recortes recientes.

colectivos 1 Por la suba del precio del combustible, los colectivos del AMBA circulan hasta un 40% menos.

Subsidios, tarifas y el costo del sistema

El informe también pone el foco en la cuestión fiscal, al señalar que sostener el nivel de servicio actual requeriría una inyección adicional de subsidios por $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que los subsidios vigentes fueron calculados con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor de mercado supera los $2.100.

Ese esfuerzo se distribuye entre distintos niveles del Estado: $7.595 millonescorresponden a Nación, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de estos números, el estudio advirtió que trasladar el incremento del combustible a los usuarios implicaría una suba adicional de tarifas cercana al 16%, que se sumaría a los aumentos ya previstos.

En cuanto a los valores actuales, el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $700, mientras que asciende a $715 en los servicios exclusivos de la Ciudad y a $871 en los que operan dentro del conurbano. El boleto mínimo de trenes se ubica en $280 y el de subte en $1.414.

En términos reales, las tarifas del AMBA se aproximan a los niveles de 2019, mientras que en el interior del país ya superan en un 45% esos valores. El informe concluye que el sistema enfrenta tensiones crecientes entre costos, subsidios y tarifas, mientras la reducción de unidades en circulación comienza a afectar la calidad del servicio.