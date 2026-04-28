Crisis del transporte público en el AMBA: bajó fuerte la frecuencia de colectivos pese al aumento del boleto
El dato se desprende de un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Los analistas también explicaron que cayó la flota operativa y que los subsidios están desactualizados.
La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una fuerte caída en abril de 2026, con reducciones de hasta el 40% en algunos servicios. Este recorte es impulsado por el aumento del combustible, tensiones internacionales y cambios en el esquema de subsidios al transporte público, según lo indicó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Según el reporte, la oferta total de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular. La caída fue aún más marcada en los servicios interjurisdiccionales, que dependen de Nación y Provincia, donde alcanzó el 40%.
Por el contrario, los colectivos que operan exclusivamente dentro de CABA mostraron una baja mucho menor, del 5%, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto general sobre el sistema.
El informe señaló que la fuerte suba en el precio del combustible -impulsado por la guerra en Medio Oriente- fue el principal detonante detrás de la caída en la circulación del transporte.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que, más allá de este factor coyuntural, existen problemas estructurales que agravan la situación: “La flota operativa a marzo de 2026, previo al recorte de servicios, era un 12% inferior a la de 2019 (2.359 coches menos)”.
“La discusión de fondo es de orden fiscal y supone una inyección de subsidios adicionales por $17.500 millones al mes, dado que los subsidios vigentes fueron calculados en base a un valor del combustible fijado en $1744 pesos por litro cuando el precio de mercado supera los $2100″, plantearon.
No obstante, los autores advierten que el problema excede lo coyuntural. “Pese a tratarse de una crisis motivada por factores coyunturales, subyacen motivos estructurales que explican este resultado”, indicaron. En esa línea, remarcaron que la flota operativa a marzo de 2026 ya era un 12% inferior a la de 2019, con 2.359 unidades menos antes de los recortes recientes.
Subsidios, tarifas y el costo del sistema
El informe también pone el foco en la cuestión fiscal, al señalar que sostener el nivel de servicio actual requeriría una inyección adicional de subsidios por $17.500 millones mensuales. Esto se debe a que los subsidios vigentes fueron calculados con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor de mercado supera los $2.100.
Ese esfuerzo se distribuye entre distintos niveles del Estado: $7.595 millonescorresponden a Nación, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad de Buenos Aires.
A partir de estos números, el estudio advirtió que trasladar el incremento del combustible a los usuarios implicaría una suba adicional de tarifas cercana al 16%, que se sumaría a los aumentos ya previstos.
En cuanto a los valores actuales, el boleto mínimo de colectivo entre la Ciudad y el Gran Buenos Aires es de $700, mientras que asciende a $715 en los servicios exclusivos de la Ciudad y a $871 en los que operan dentro del conurbano. El boleto mínimo de trenes se ubica en $280 y el de subte en $1.414.
En términos reales, las tarifas del AMBA se aproximan a los niveles de 2019, mientras que en el interior del país ya superan en un 45% esos valores. El informe concluye que el sistema enfrenta tensiones crecientes entre costos, subsidios y tarifas, mientras la reducción de unidades en circulación comienza a afectar la calidad del servicio.
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