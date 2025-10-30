Javier Milei confirmó que Scott Bessent volverá a Argentina: "Pronto"
El Presidente agradeció el llamado de felicitación por parte del secretario de Tesoro de Estados Unidos tras el triunfo en las elecciones.
El presidente Javier Milei agradeció este jueves el llamado del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y aseguró que el funcionario estadounidense vendrá “pronto” al país.
A través de las redes sociales, Bessent reveló que ayer se comunicó con Milei para felicitarlo por “la histórica victoria” de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales que se llevaron a cabo el domingo. “Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos”, sostuvo el funcionario del gobierno estadounidense.
Como respuesta, Milei se mostró agradecido “por sus amables palabras y su apoyo inquebrantable”. En concordancia con los dichos de Bessent, Milei expresó que “el pueblo de Argentina se ha manifestado decisivamente a favor de la libertad y prosperidad económica, y agradecemos este reconocimiento”.
“Esperamos que continuemos trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para fomentar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio”, agregó el Presidente.
“Espero volver a visitar Argentina muy pronto”, fueron las palabras de Bessent en su mensaje, algo que Milei dio por confirmado: “Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos con entusiasmo su llegada y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos”.
Bessent, quien se encuentra en Corea del Sur para cerrar un acuerdo comercial, consideró que, siguiendo el liderazgo de Donald Trump, “el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina”. Para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, “los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026”.
Respecto al resultado de las elecciones legislativas, expresó: “Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica”.
“La política de paz del presidente Trump a través del fortalecimiento económico va a transformar América Latina y espero volver a visitar Argentina muy pronto”, comunicó Bessent respecto a sus intenciones a futuro.
