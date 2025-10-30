Javier Milei confirmó que Scott Bessent volverá a Argentina: "Pronto"

milei a bessent post elecciones

Bessent, quien se encuentra en Corea del Sur para cerrar un acuerdo comercial, consideró que, siguiendo el liderazgo de Donald Trump, “el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina”. Para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, “los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026”.

Respecto al resultado de las elecciones legislativas, expresó: “Me alegró especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres de la población argentina votaron de forma abrumadora por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica”.

“La política de paz del presidente Trump a través del fortalecimiento económico va a transformar América Latina y espero volver a visitar Argentina muy pronto”, comunicó Bessent respecto a sus intenciones a futuro.

bessent a Milei post elecciones