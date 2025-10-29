El Banco Central informó qué hizo con los dólares del Tesoro de los Estados Unidos: entregó deuda a cambio

"Esto explicaría que los pesos del US Treasury desaparecieran del sistema financiero, como si fuesen absorbidos por el Banco Central", mencionaron desde la consultora Outlier, citados por Clarín.

Scott Bessent firmó la compra de 2,7 mil millones de pesos. Desde la consultora deslizaron que lo más probable es que el Banco Central haya tomado esos pesos que compró Bessent y le haya dado a cambio una letra que devenga interés o que ofrece cobertura cambiaria.

No lograr esa cobertura hubiese sido "imprudente" para el Tesoro de los Estados Unidos, según los analistas. En vez, Scott Bessent podría haberse llevado letras "duales", que son las que dan tasa fija o según el ajuste cambiario, a convenciencia del tenedor. De ser así, se trata de la primera vez que el Banco Central emite títulos de este tipo, según el economista Juan Manuel Truffa, de Outlier.

"No vemos razonable que sea una letra sola en pesos, no lo vemos como algo probable", explicó Truffa, quien descartó la posibilidad de un título atado al dólar porque hubiese quedado en evidencia en el balance más reciente del Banco Central debido a la oscilación de la cotización de la divisa.

Aunque falte la palabra oficial del Banco Central y del Ministerio de Economía, podría tratarse de un pasivo remunerado en pesos como fueron en su momento las LELIQ. Para cubrir ese interés la entidad financiera debería emitir pesos.

Otra consultora, 1816, ofreció otro escenario: si el Tesoro de los Estados Unidos no accedió a ese tipo de letras "duales", entonces va a precisar que se mantenga el esquema de flotación entre bandas para la cotización oficial del dólar.

Ese esquema, que el Gobierno afirmó que mantendría post elecciones, podría eventualmente concretar una ganancia para Estados Unidos por su apuesta al peso.