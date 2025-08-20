Crean una nueva línea de colectivos en el AMBA: cuál será el recorrido

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, anunció la creación de la línea 197 a partir de una reestructuración de la ya existente 129 que va a La Plata. Los nuevos recorridos unirán Plaza Miserere y Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con los partidos de Florencio Varela y Berazategui.