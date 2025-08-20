Crean una nueva línea de colectivos en el AMBA: cuál será el recorrido
Se trata de una reestructuración de ramales que antes operaban bajo la línea 129. Los nuevos recorridos a La Plata, Florencio Varela y Berazategui.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, anunció la creación de la línea 197 a partir de una reestructuración de la ya existente 129 que va a La Plata. Los nuevos recorridos unirán Plaza Miserere y Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con los partidos de Florencio Varela y Berazategui.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 42/2025 publicada en el Boletín Oficial a partir de una solicitud realizada por la empresa La Central de Vicente López para desdoblar sus recorridos y dar origen a una nueva línea de colectivos.
La medida tiene como objetivo optimizar la frecuencia, reorganizar la operación y garantizar un servicio más eficiente para los pasajeros. El cambio se basa en que los ramales "urbanos" que antes circulaban bajo el número 129 ahora lo harán como 197, con una tarifa más económica.
Recorrido de la línea 129
Servicios comunes básicos
- Ramal A: Plaza Miserere (Once) - hasta la Terminal de Ómnibus de La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario
- Ramal B: Retiro - La Plata por Rotonda Gutiérrez/Camino Centenario
- Ramal C: Desde la Estación Marcelo Torcuato de Alvear (Corredor Metrobús 9 de Julio) hasta la Terminal de Ómnibus de La Plata.
Servicios expreso
- Ramal D: Plaza Miserere - La Plata (Expreso por Autopista)
- Ramal E: Retiro - La Plata (Expreso por Autopista)
- Ramal F: Metrobús Nueve de Julio - La Plata (Expreso por Autopista)
Recorrido de la línea 197
Servicios comunes básicos
- Ramal A: Plaza Miserere - Ingeniero Allan, Florencio Varela (actual ramal 19 de la línea 129)
- Ramal B: Plaza Miserere - Barrio Marítimo, Berazategui (actual ramal 10 de la línea 129)
- Ramal C: Retiro - Rotonda Gutiérrez (por Sarandí)
- Ramal D: Retiro - Rotonda Gutiérrez (por acceso Sudeste)
- Ramal E: Retiro - Estación Florencio Varela (actual ramal 14 de la línea 129)
Servicio expreso
- Ramal F: Plaza Miserere- Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista)
- Ramal G: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por el Bajo)
- Ramal H: Retiro - Rotonda Gutiérrez (Expreso por Autopista, por Metrobús Nueve de Julio y Constitución)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario