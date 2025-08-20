La industria metalúrgica sigue en crisis: actividad 15% por debajo de los niveles históricos

image

Asimismo, destacó que aunque algunas provincias como Santa Fe (4,8%) y Entre Ríos (3,6%) muestran signos positivos por la actividad de maquinaria agrícola, otras como Mendoza (-4%), Córdoba (-2,4%) y Buenos Aires (-1,4%) presentan retrocesos preocupantes.

En términos de empleo, el sector metalúrgico registró una disminución interanual del 1,9% y una caída leve del 0,1% en comparación con junio, reflejando la dificultad para consolidar una recuperación sostenible.

A pesar de pequeños avances en ciertos segmentos, la industria enfrenta un escenario complejo, marcado por la baja productividad, la presión de las importaciones y la necesidad de políticas que fortalezcan la competitividad local y aseguren un desarrollo sustentable a mediano y largo plazo.