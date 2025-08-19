Confirman qué hizo Candela Vetrano tras las versiones de infidelidad de Gime Accardi con Andrés Gil

Georgina Barbarossa, picante contra Nico Vázquez tras la infidelidad de Gime Accardi: "¿Nunca la cagó?"

Georgina Barbarossa no se guardó nada al referirse a la reciente confesión de infidelidad de Gime Accardi hacia Nico Vázquez, luego de casi dos décadas de relación, y lanzó comentarios picantes sobre la conducta del actor. La conductora, conocida por su estilo directo y sin filtros en A la Barbarossa (Telefe), se mostró solidaria con Accardi, quien frente a cámaras admitió su error y pidió disculpas públicamente, pero también dejó entrever que Nicolás podría no haber sido completamente inocente en el vínculo.

La charla se desató luego de que Barbarossa viera la nota en la que la actriz asumía el engaño, y no dudó en hacer su análisis sin medias tintas: “¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? ¡Dejénme de joder!”, lanzó sin rodeos, despertando comentarios y reacciones entre sus compañeras.

En el intercambio con Analía Franchín, la conductora destacó la valentía de Gimena: “Ella me parece un amor, re valiente. Y reitero, no tiene por qué salir a dar explicaciones. Quizás lo hace para limpiar la imagen de su compañero (Andrés) porque estaba embarazada Cande”, subrayó, poniendo énfasis en que la actriz decidió sincerarse pese a la exposición pública.

Franchín, por su parte, valoró la mirada de Nicolás hacia la situación: “Me encanta lo que le dice Nico a ella: ‘Esto no te define’. En 18 años, ellos pasaron muchas situaciones juntos. Eran casi siameses… Gimena es mucho más que la que cagó al marido con otro”, reflexionó, resaltando que la historia de pareja iba mucho más allá del escándalo mediático y de un error puntual.

Barbarossa retomó el hilo con un comentario aún más picante sobre la presunta conducta de Vázquez: “¿Ustedes se piensen que Nico nunca la cagó? ¡Dejéneme de joder!”, repitió, dejando claro que para ella la fidelidad no habría sido un camino exclusivo de Accardi.

La conversación continuó con la prudencia de Franchín: “No sabemos”, admitió, reconociendo que nadie puede conocer la intimidad completa de la pareja. Tras ello, la conductora cerró el tema con un guiño a la relatividad del juicio público: “Bueno, no sabemos, por eso no se puede juzgar…”, dejando flotando la idea de que, en el amor y la convivencia, nadie es completamente inocente ni culpable.