Cargar de noche es más barato: YPF lanzó rebajas exclusivas con su app

Con esta política, YPF busca competir de manera más agresiva en el terreno digital, donde aplicaciones como Mercado Pago se han vuelto herramientas habituales de pago en estaciones de servicio. Además, pretende incentivar a los conductores a familiarizarse con el sistema de autodespacho, todavía poco extendido en el país.

La medida se presenta como un intento de equilibrar las cuentas operativas de la compañía y, al mismo tiempo, como un gesto hacia los consumidores en un contexto de subas recurrentes de precios en los combustibles.