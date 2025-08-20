Cargar de noche es más barato: YPF lanzó rebajas exclusivas con su app
La petrolera estatal incrementó los beneficios para quienes carguen nafta en horarios de baja demanda. ¡Enteráte!
YPF profundizó su política de estímulo al consumo nocturno con un anuncio que impacta de lleno en los usuarios habituales. Desde este 20 de agosto, los clientes que utilicen la aplicación oficial de la compañía para pagar el combustible obtendrán un 6% de descuento, el doble de lo que regía hasta la fecha.
A su vez, quienes realicen cargas en estaciones con sistema de autodespacho recibirán un beneficio mayor, llegando al 9%. La medida se implementa con la intención de descongestionar las estaciones en horas pico y, al mismo tiempo, reducir pérdidas en franjas horarias de baja actividad.
El presidente de la empresa, Horacio Marín, explicó que la primera decisión de ofrecer un 3% de rebaja durante la madrugada permitió reducir pérdidas operativas en un 40% en menos de un mes. Ese resultado alentó a la petrolera a redoblar la apuesta, ampliando la bonificación para quienes carguen combustible hasta las 6 de la mañana.
“Es una forma de generar un acuerdo con la gente: ellos nos ayudan a mantener activa la red en horarios más complicados y nosotros les devolvemos el esfuerzo con una rebaja directa en el surtidor”, sostuvo Marín en diálogo con Alejandro Fantino.
El beneficio está limitado a 150 litros por mes y únicamente para usuarios particulares. Las empresas quedan excluidas de este programa, que busca impactar en los bolsillos de los automovilistas. En cuanto al esquema de autodespacho, que funciona en un puñado de estaciones específicas en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y San Juan, la bonificación extra del 3% se suma al descuento base, alcanzando así el 9%.
Con esta política, YPF busca competir de manera más agresiva en el terreno digital, donde aplicaciones como Mercado Pago se han vuelto herramientas habituales de pago en estaciones de servicio. Además, pretende incentivar a los conductores a familiarizarse con el sistema de autodespacho, todavía poco extendido en el país.
La medida se presenta como un intento de equilibrar las cuentas operativas de la compañía y, al mismo tiempo, como un gesto hacia los consumidores en un contexto de subas recurrentes de precios en los combustibles.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario