Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo es el inminente regreso del mal clima

Cuándo llegan las lluvias al AMBA

Si bien el pronóstico extendido del SMN no preveía precipitaciones hasta el martes de la próxima semana, cambió en las últimas horas y el regreso del mal clima sería inminente, en pleno fin de semana largo.

De esta manera, mientras se anticipa un leve repunte térmico, el sábado regresaría la inestabilidad en una jornada que se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, con marcas de entre 5 y 13 grados.

smn sabadi Pronóstico de lluvias para el sábado en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio Meteored también tiene probabilidades de lluvias para el martes, pero según el portal meteorológico, el mal clima se adelantaría para el sábado, para cuando rigen 30% de chances de "lluvia débil" para las 21 horas.

Ambos pronosticadores informaron que el domingo del Día del Niño transcurriría con buenas condiciones: cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 16 grados.