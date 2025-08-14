Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo es el inminente regreso del mal clima
El Servicio Meteorológico Nacional renovó su informe de probabilidades de lluvias en el AMBA, las que llegarían el fin de semana.
En medio del notorio descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que ahora espera por un regreso casi inminente del clima inestable y las lluvias.
Fue el miércoles por la noche cuando se produjo el ingreso de un aire frío en Buenos Aires, con fuertes vientos del sector sur, que hicieron descender las temperaturas, para el regreso de uno de los últimos fríos del invierno.
En este marco, el jueves transcurrió con cielo algo nublado y temperaturas que rondaron entre una mínima de 2 grados y una máxima que subió hasta los 15.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 4 y 12 grados, pero con cielo despejado en el día, y parcialmente nublado en la noche.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
Si bien el pronóstico extendido del SMN no preveía precipitaciones hasta el martes de la próxima semana, cambió en las últimas horas y el regreso del mal clima sería inminente, en pleno fin de semana largo.
De esta manera, mientras se anticipa un leve repunte térmico, el sábado regresaría la inestabilidad en una jornada que se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, con marcas de entre 5 y 13 grados.
El sitio Meteored también tiene probabilidades de lluvias para el martes, pero según el portal meteorológico, el mal clima se adelantaría para el sábado, para cuando rigen 30% de chances de "lluvia débil" para las 21 horas.
Ambos pronosticadores informaron que el domingo del Día del Niño transcurriría con buenas condiciones: cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 16 grados.
