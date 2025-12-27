Crecimiento, inflación y dólar: los puntos clave del Presupuesto 2026 que el Senado convirtió en Ley

Finalmente, otro punto de intenso debate fue el financiamiento de las universidades. El Presupuesto 2026 asigna $4.872 millones a las universidades nacionales, cifra que representa un descenso del 7,2% respecto de 2025 y una baja del 34,3% en relación con 2023.

Los cambios en la gestión de la deuda pública

Entre los aspectos centrales del Presupuesto 2026 se incluye un artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir activamente en la administración de la deuda pública. Esta medida brinda al Ministerio de Economía facultades para realizar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras, con el propósito de organizar el calendario de pagos y aliviar el perfil de vencimientos en los próximos años.