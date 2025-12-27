Crecimiento, inflación y dólar: los puntos clave del Presupuesto 2026 que el Senado convirtió en Ley
Durante las sesiones extraordinarias de diciembre el Gobierno logró su cometido: aprobar la ley de Presupuesto 2026. ¿Cuáles son los puntos más salientes del proyecto?
Con un total de 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, la ley de leyes quedó aprobada este viernes en la Cámara alta. El plan de gastos e ingresos incluye los siguientes puntos claves:
- Prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI);
- Una inflación anual de 10,1%.
- El dólar a $1423 para finales de diciembre del próximo año.
- El superávit primario será de 1,5% del PBI y el financiero, de 0,2%.
- Las exportaciones se incrementarán 10,6% a finales del año que viene.
- Asigna $4,8 billones a las Universidades nacionales;
- Eleva el gasto en jubilaciones, 5%; en Salud, 17% y en Educación, 8%.
Ajuste en educación y universidades
El Presupuesto sancionado por el Congreso modificó estructuralmente la política educativa: eliminó el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establecía un gasto mínimo del 6% del PBI como base. De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), desde que se promulgó esa ley en 2005, dicha meta sólo se cumplió una vez, en 2015.
Para 2026, la ley asigna a la función Educación y Cultura –que reúne todos los gastos del área sin diferenciar jurisdicciones– un total de $ 7,7 billones. Ajustado por la inflación proyectada por el propio Gobierno, esto representa una disminución real del 1% respecto de 2025 y una reducción del 47,7% en comparación con 2023.
En el desglose de partidas, la norma prevé alrededor de $90 mil millones para el sistema de vouchers educativos, lo que implica una caída real del 13,5% frente a 2025. Desde el oficialismo atribuyen este retroceso a la menor cantidad de solicitudes de ayuda registradas durante el año. Por el contrario, los recursos destinados a becas educativas, incluido el programa Progresar, registrarían un aumento real del 4,1%.
Uno de los rubros que se aparta de la tendencia de ajuste es el Plan Nacional de Alfabetización, creado en junio de 2025. Para el próximo año se le asignaron $580 mil millones, lo que significa un incremento real del 39,3% comparado con los $352 mil millones presupuestados en 2025.
Finalmente, otro punto de intenso debate fue el financiamiento de las universidades. El Presupuesto 2026 asigna $4.872 millones a las universidades nacionales, cifra que representa un descenso del 7,2% respecto de 2025 y una baja del 34,3% en relación con 2023.
Los cambios en la gestión de la deuda pública
Entre los aspectos centrales del Presupuesto 2026 se incluye un artículo que autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir activamente en la administración de la deuda pública. Esta medida brinda al Ministerio de Economía facultades para realizar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras, con el propósito de organizar el calendario de pagos y aliviar el perfil de vencimientos en los próximos años.
