El Gobierno destacó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: "Ahorrar ya no es delito"
La gestión que conduce Javier Milei celebró lo ocurrido este viernes en el Senado y destacó los principales puntos de las normas que obtuvieron luz verde.
Tras una jornada triunfante en el Senado, donde se aprobaron las leyes de Presupuesto 2026 y de Principio de Inocencia Fiscal, la Oficina del Presidente lanzó un comunicado en su cuenta de X para celebrar lo acontecido en el Congreso.
"La Oficina del Presidente celebra la aprobación en el Senado de la Nación de la Ley de Presupuesto 2026, el primero sin déficit fiscal en décadas, y de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que blinda el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos", comienza el escrito.
Y remarcaron que se trata de "dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante", en torno a los senadores dialoguistas.
En este sentido, indicaron que "con la nueva Ley de Inocencia Fiscal los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo".
"Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país", señalaron.
En torno a "los controles excesivos aplicados durante décadas tanto a ciudadanos honestos como a empresas" que, según la gestión libertaria, "demostraron ser una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal, mientras las grandes operaciones de lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes", terminan con esta norma.
"Ahora, el Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento", manifestaron.
Finalmente, concluyeron: "El presidente Javier G. Milei invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros. Esto es un antes y un después en nuestra historia, y una herramienta indispensable para hacer al país grande otra vez. En Argentina ahorrar ya no es delito".
