El Gobierno destacó la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: "Ahorrar ya no es delito"

En torno a "los controles excesivos aplicados durante décadas tanto a ciudadanos honestos como a empresas" que, según la gestión libertaria, "demostraron ser una excusa ineficaz para justificar una super estructura estatal, mientras las grandes operaciones de lavado de dinero del crimen organizado permanecían impunes", terminan con esta norma.

"Ahora, el Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento", manifestaron.

Finalmente, concluyeron: "El presidente Javier G. Milei invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros. Esto es un antes y un después en nuestra historia, y una herramienta indispensable para hacer al país grande otra vez. En Argentina ahorrar ya no es delito".

comunicado oficina presidente