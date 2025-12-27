Diego Santilli y Martín Menem, tras la aprobación del Presupuesto: "¿La calle Déficit? No la conocemos"

Acompañando una fotografía con Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior indicó: “Quiero subrayar la responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió. Ya no va más el despilfarro ni la mentira del ‘Estado presente’ que solo generó pobreza e informalidad”.

Finalmente, el funcionario aseguró: “Lamentamos que todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”

La celebración de Martín Menem

tuit menem presupuesto

En el mismo sentido y con la misma imagen fue Martín Menem, titular de la cámara baja, quien también celebró la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo un breve texto que hace referencia al “déficit”.

“La calle Déficit? Discúlpame, no la conocemos”, escribió el diputado riojano en X (ex Twitter), en alusión al “déficit cero” que, según el oficialismo, sostiene el proyecto convertido en ley por el Congreso.

Los senadores que votaron a favor del Presupuesto 2026

Los senadores que este viernes votaron a favor del proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno fueron los siguientes (por orden alfabético):

Maximiliano Abad (Buenos Aires, UCR-JxC)

(Buenos Aires, UCR-JxC) Bartolomé Abdala (San Luis, LLA)

(San Luis, LLA) Romina Almeida (Entre Ríos, LLA)

(Entre Ríos, LLA) Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, LLA)

(Córdoba, LLA) Guillermo Andrada (Catamarca, FdT)

(Catamarca, FdT) Carlos Arce (Misiones, IF)

(Misiones, IF) Ivanna Arrascaeta (San Luis, LLA)

(San Luis, LLA) Ezequiel Atauche (Jujuy, LLA)

(Jujuy, LLA) Beatriz Ávila (Tucumán, JxC)

(Tucumán, JxC) Vilma Bedia (Jujuy, RF)

(Jujuy, RF) Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos, LLA)

(Entre Ríos, LLA) Patricia Bullrich (CABA, LLA)

(CABA, LLA) José María Carambia (Santa Cruz, AxSC)

(Santa Cruz, AxSC) Pablo Cervi (Neuquén, LLA)

(Neuquén, LLA) Julieta Carroza (Neuquén, Neuquinidad)

(Neuquén, Neuquinidad) Agustín Coto (Tierra del Fuego, LLA)

(Tierra del Fuego, LLA) Andrea Cristina (Chubut, PRO-JxC)

(Chubut, PRO-JxC) Carlos Espínola (Corrientes, FdT)

(Corrientes, FdT) Flavio Fama (Catamarca, UCR-JxC)

(Catamarca, UCR-JxC) Natalia Gadano (Santa Cruz, AxSC)

(Santa Cruz, AxSC) Eduardo Galaretto (Santa Fe, UCR-JxC)

(Santa Fe, UCR-JxC) Juan Cruz Godoy (Chaco, LLA)

(Chaco, LLA) Enrique Goerling Lara (Misiones, PRO-JxC)

(Misiones, PRO-JxC) Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, LLA)

(Salta, LLA) María Victoria Huala (La Pampa, PRO-JxC)

(La Pampa, PRO-JxC) Luis Juez (Córdoba, FC-JxC)

(Córdoba, FC-JxC) Mariana Juri (Mendoza, UCR-FCM)

(Mendoza, UCR-FCM) Daniel Kroneberger (La Pampa, UCR-JxC)

(La Pampa, UCR-JxC) Carolina Losada (Santa Fe, UCR-JxC)

(Santa Fe, UCR-JxC) Nadia Márquez (Neuquén, LLA)

(Neuquén, LLA) Sandra Mendoza (Tucumán, FdT)

(Tucumán, FdT) María Carolina Moisés (Jujuy, UxP)

(Jujuy, UxP) Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego, LLA)

(Tierra del Fuego, LLA) Agustín Monteverde (CABA, LLA)

(CABA, LLA) Bruno Olivera Lucero (San Juan, LLA)

(San Juan, LLA) María Emilia Orozco (Salta, LLA)

(Salta, LLA) Juan Carlos Pagotto (La Rioja, LLA)

(La Rioja, LLA) Francisco Paoltroni (Formosa, LLA)

(Formosa, LLA) Sonia Rojas Decut (Misiones, IF)

(Misiones, IF) Flavia Royón (Salta, PLS)

(Salta, PLS) Silvana Schneider (Chaco, LLA)

(Chaco, LLA) Rodolfo Suárez (Mendoza, UCR-FCM)

(Mendoza, UCR-FCM) Edith Terenzi (Chubut, JxC)

(Chubut, JxC) Mercedes Valenzuela (Corrientes, ECO-VC)

(Corrientes, ECO-VC) Eduardo Vischi (Corrientes, ECO-VC)