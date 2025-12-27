Diego Santilli y Martín Menem, tras la aprobación del Presupuesto: "¿La calle Déficit? No la conocemos"
“Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal", consideró el ministro del Interior al referirse a la aprobación de la "ley de leyes".
Como se sabe, el Senado aprobó este viernes, en general y en particular, el Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo que había sido girado desde la Cámara de Diputados con algunas enmiendas.
La victoria del Gobierno se logró gracias al voto afirmativo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), y la oposición de bloques como el Justicialista y Convicción Federal.
Tras el debate y la votación en el recinto de la cámara alta, la aprobación fue celebrada por la titular de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y por el propio Javier Milei, con un breve mensaje en redes sociales.
También por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien destacó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias”.
El mensaje de Diego Santilli tras la aprobación del Presupuesto
“Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió Diego Santilli en redes sociales.
Acompañando una fotografía con Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior indicó: “Quiero subrayar la responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió. Ya no va más el despilfarro ni la mentira del ‘Estado presente’ que solo generó pobreza e informalidad”.
Finalmente, el funcionario aseguró: “Lamentamos que todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”
La celebración de Martín Menem
En el mismo sentido y con la misma imagen fue Martín Menem, titular de la cámara baja, quien también celebró la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo un breve texto que hace referencia al “déficit”.
“La calle Déficit? Discúlpame, no la conocemos”, escribió el diputado riojano en X (ex Twitter), en alusión al “déficit cero” que, según el oficialismo, sostiene el proyecto convertido en ley por el Congreso.
Los senadores que votaron a favor del Presupuesto 2026
Los senadores que este viernes votaron a favor del proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno fueron los siguientes (por orden alfabético):
- Maximiliano Abad (Buenos Aires, UCR-JxC)
- Bartolomé Abdala (San Luis, LLA)
- Romina Almeida (Entre Ríos, LLA)
- Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, LLA)
- Guillermo Andrada (Catamarca, FdT)
- Carlos Arce (Misiones, IF)
- Ivanna Arrascaeta (San Luis, LLA)
- Ezequiel Atauche (Jujuy, LLA)
- Beatriz Ávila (Tucumán, JxC)
- Vilma Bedia (Jujuy, RF)
- Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos, LLA)
- Patricia Bullrich (CABA, LLA)
- José María Carambia (Santa Cruz, AxSC)
- Pablo Cervi (Neuquén, LLA)
- Julieta Carroza (Neuquén, Neuquinidad)
- Agustín Coto (Tierra del Fuego, LLA)
- Andrea Cristina (Chubut, PRO-JxC)
- Carlos Espínola (Corrientes, FdT)
- Flavio Fama (Catamarca, UCR-JxC)
- Natalia Gadano (Santa Cruz, AxSC)
- Eduardo Galaretto (Santa Fe, UCR-JxC)
- Juan Cruz Godoy (Chaco, LLA)
- Enrique Goerling Lara (Misiones, PRO-JxC)
- Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, LLA)
- María Victoria Huala (La Pampa, PRO-JxC)
- Luis Juez (Córdoba, FC-JxC)
- Mariana Juri (Mendoza, UCR-FCM)
- Daniel Kroneberger (La Pampa, UCR-JxC)
- Carolina Losada (Santa Fe, UCR-JxC)
- Nadia Márquez (Neuquén, LLA)
- Sandra Mendoza (Tucumán, FdT)
- María Carolina Moisés (Jujuy, UxP)
- Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego, LLA)
- Agustín Monteverde (CABA, LLA)
- Bruno Olivera Lucero (San Juan, LLA)
- María Emilia Orozco (Salta, LLA)
- Juan Carlos Pagotto (La Rioja, LLA)
- Francisco Paoltroni (Formosa, LLA)
- Sonia Rojas Decut (Misiones, IF)
- Flavia Royón (Salta, PLS)
- Silvana Schneider (Chaco, LLA)
- Rodolfo Suárez (Mendoza, UCR-FCM)
- Edith Terenzi (Chubut, JxC)
- Mercedes Valenzuela (Corrientes, ECO-VC)
- Eduardo Vischi (Corrientes, ECO-VC)
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario