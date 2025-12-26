Presupuesto 2026: de qué trata el artículo 30 que desfinancia a la Educación y a la Ciencia
Si bien había incertidumbre por ese artículo contenido en el texto, el oficialismo también logró aprobarlo cuando el proyecto fue tratado en particular.
Con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, el Senado aprobó este viernes, en general y en particular, el Presupuesto 2026, cuyo proyecto había sido enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y previamente aprobado con enmiendas en la Cámara de Diputados.
La aprobación se obtuvo gracias al voto afirmativo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) y aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR), con votos en contra de la oposición encarnada principalmente por los bloques Justicialista y Convicción Federal.
Uno de los puntos que generaba incertidumbre en el oficialismo era el artículo 30 del capítulo 2 del proyecto, que había sido cuestionado por la oposición más dura, encarnada en el bloque Justicialista que conduce José Mayans, y por aliados del Gobierno, como algunos senadores radicales.
No obstante y tras un breve debate en el recinto, la cámara alta también aprobó ese capítulo y, por añadidura, el polémico artículo 30 con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.
De qué trata el polémico artículo 30 del Presupuesto 2026
El artículo 30 del capítulo 2 del Presupuesto aprobado en el Senado implica un fuerte ajuste en educación técnica y en ciencia y tecnología, entre otros rubros, eliminando porcentajes mínimos proyectados en esos rubros hacia los próximos años en lo que respecta al PBI.
En concreto, elimina pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), derogando el artículo 9 de la ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la ley 27.614 que financia a la ciencia, tecnología e innovación; el artículo 52 de la ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y el inciso 1 del artículo 4° de la ley 27.565 del Fondef.
Hasta ahora, esa legislación exigía destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% para reequipamiento de las fuerzas armadas.
