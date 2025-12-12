Crisis en el empleo formal: cerraron 20.000 empresas en los últimos 22 meses
Además se calcula que más de 260.000 perdieron su empleo registrado, lo que implica que si no están desocupados entonces pasaron al ámbito laboral informal.
En los últimos 22 meses se registró el cierre de 19.114 empresas en todo el país, y como consecuencia se calcula que habría cerca de 260.000 puestos de trabajo menos, según estimaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En noviembre de 2023, justo antes de que asumiera Javier Milei, había 511.337 empleadores registrados, pero para septiembre de 2025 -que es cuando se publicó la cifra oficial más reciente- quedaban 492.223, según citó el diario Clarín.
Como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es el área que lleva los registros del seguro obligatorio para toda persona que tenga un empleo formal, de ahí se desprende además que en noviembre de 2023 había 9.840.290 trabajadores formales.
Pero 22 meses más tarde, entre propuestas libertarias, decisiones empresariales y con la reforma laboral en ciernes, hay un total de 9.576.189 trabajadores registrados, según la SRT, con lo que se nota la ausencia de 264.101 puestos en el empleo formal.
Desde la SRT también señalaron que las áreas más afectadas por los cierres en lo que va de la era Milei fueron la construcción, la industria manufacturera, la de comercio y el sector público, que fue el primero en sentir la "motosierra" libertaria.
Otra área plenamente afectada fue la construcción, en primer lugar por la decisión política de Javier Milei de detener la obra pública que dependía del Estado nacional, pero además porque el costo de las operaciones en el sector privado no hizo más que aumentar.
En esas áreas se notó la disminución de la cantidad de "unidades productivas", que son descritas por la SRT como "entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios".
Al revisar los registros del año pasado de la SRT se puede notar una lenta recuperación durante 2024, que no alcanzó para contrarrestar lo perdido hasta la fecha.
Lo que es más, aunque los trabajadores que perdieron sus puestos en los últimos 22 meses hayan encontrado una nueva ocupación, significa que no están en el mercado laboral formal, lo que contrasta con el objetivo que se propuso el ministro de Economía, Luis Caputo, para 2026.
