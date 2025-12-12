Crisis en el empleo formal: cerraron 20.000 empresas en los últimos 22 meses

Otra área plenamente afectada fue la construcción, en primer lugar por la decisión política de Javier Milei de detener la obra pública que dependía del Estado nacional, pero además porque el costo de las operaciones en el sector privado no hizo más que aumentar.

expo empleo Expo Empleo BA llegó a La Rural y se registra una larga fila de personas en búsqueda de ofertas laborales

En esas áreas se notó la disminución de la cantidad de "unidades productivas", que son descritas por la SRT como "entidades, empresas u organismos públicos o privados que reúnen a una o más personas trabajadoras, y que producen bienes o servicios".

Al revisar los registros del año pasado de la SRT se puede notar una lenta recuperación durante 2024, que no alcanzó para contrarrestar lo perdido hasta la fecha.

Lo que es más, aunque los trabajadores que perdieron sus puestos en los últimos 22 meses hayan encontrado una nueva ocupación, significa que no están en el mercado laboral formal, lo que contrasta con el objetivo que se propuso el ministro de Economía, Luis Caputo, para 2026.