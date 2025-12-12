ARCA: lo que deberá pagar cada monotributista según su categoría
ARCA publicó los montos vigentes del mes y el tope de ingresos por categoría. Mirá acá la tabla actualizada con toda la info clave.
El ARCA difundió los nuevos montos que se aplican durante diciembre de 2025 para todas las categorías del Monotributo. También confirmó cómo quedan los límites de facturación habilitados, info clave para quienes necesitan seguir al día con sus obligaciones y evitar sorpresas en el cierre del año.
El monto que deberá pagar cada monotributista según su categoría
Con la actualización más reciente sobre los importes del Monotributo, la ARCA confirmó la tabla de valores que se aplicará durante noviembre de 2025 para cada una de las categorías del régimen. Esta referencia mensual es clave para que los contribuyentes puedan ordenar sus cuentas y mantener al día sus obligaciones sin sobresaltos.
El monto final que paga cada monotributista surge de la suma del Impuesto Integrado, el Aporte Previsional y la Obra Social. Estos tres componentes conforman el total que se debe abonar dentro del Régimen Simplificado, y varían según la categoría que corresponda por facturación y actividad. Tener presente cada ítem ayuda a entender cómo se construye el valor mensual y a comparar si conviene recategorizarse o mantenerse dentro del escalón actual.
A continuación, así quedan los importes que deberán pagarse en noviembre de 2025 según la categoría:
Categoría A
- Impuesto integrado: $4.182,60
- Aporte previsional: $13.663,17
- Obra social: $19.239,97
- Total: $37.085,74
Categoría B
- Impuesto integrado: $7.946,95
- Aporte previsional: $15.029,49
- Obra social: $19.239,97
- Total: $42.216,41
Categoría C
- Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (bienes)
- Aporte previsional: $16.532,44
- Obra social: $19.239,97
- Total: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para bienes
Categoría D
- Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (bienes)
- Aporte previsional: $18.185,68
- Obra social: $22.864,90
- Total: $63.357,80 para servicios y $61.824,18 para bienes
Categoría E
- Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (bienes)
- Aporte previsional: $20.004,25
- Obra social: $27.884,02
- Total: $89.714,31 para servicios y $81.070,26 para bienes
Categoría F
- Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (bienes)
- Aporte previsional: $22.004,67
- Obra social: $32.066,63
- Total: $112.906,59 para servicios y $97.291,54 para bienes
Categoría G
- Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (bienes)
- Aporte previsional: $30.806,54
- Obra social: $34.576,19
- Total: $172.457,38 para servicios y $118.920,05 para bienes
Categoría H
- Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (bienes)
- Aporte previsional: $43.129,16
- Obra social: $41.547,19
- Total: $391.400,62 para servicios y $238.038,48 para bienes
Categoría I
- Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (bienes)
- Aporte previsional: $60.380,82
- Obra social: $51.306,61
- Total: $721.650,46 para servicios y $355.672,64 para bienes
Categoría J
- Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (bienes)
- Aporte previsional: $84.533,15
- Obra social: $57.580,51
- Total: $874.069,29 para servicios y $434.895,92 para bienes
Categoría K
- Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (bienes)
- Aporte previsional: $118.346,41
- Obra social: $65.806,30
- Total: $1.208.890,60 para servicios y $525.732,01 para bienes
Monotributo: los valores para cada categoría
La ARCA definió los nuevos topes de facturación anual del Monotributo, valores que marcan el máximo de ingresos permitidos para cada categoría dentro del Régimen Simplificado. Cuando estos límites se superan, corresponde una recategorización obligatoria, prevista para febrero de 2026, momento en el que el organismo también puede pedir datos extra para validar la actividad. Los montos quedaron así:
- Categoría A: $8.992.597,87
- Categoría B: $13.175.201,52
- Categoría C: $18.473.166,15
- Categoría D: $22.934.610,05
- Categoría E: $26.977.793,60
- Categoría F: $33.809.379,57
- Categoría G: $40.431.835,35
- Categoría H: $61.344.853,64
- Categoría I: $68.664.410,05
- Categoría J: $78.632.948,76
- Categoría K: $94.805.682,90
