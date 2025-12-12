ARCA: lo que deberá pagar cada monotributista según su categoría

El monto que deberá pagar cada monotributista según su categoría

Con la actualización más reciente sobre los importes del Monotributo, la ARCA confirmó la tabla de valores que se aplicará durante noviembre de 2025 para cada una de las categorías del régimen. Esta referencia mensual es clave para que los contribuyentes puedan ordenar sus cuentas y mantener al día sus obligaciones sin sobresaltos.