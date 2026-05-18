Odontólogos del PAMI dejarán de atender pacientes por falta de pago: "Las autoridades deberán responder"
Desde el Consejo Directivo del gremio del PAMI explicaron que no cuentan "con los medios económicos para reponer material e insumos" tras cada consulta.
Las autoridades de la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea al personal médico del PAMI, informaron este lunes que ya no se concretarán los turnos para pacientes de esa Obra Social debido a la deuda que mantiene el Gobierno con los profesionales e instituciones del sector.
"En consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde el mes de febrero de 2026 y restitución de las sumas por la provisión de prótesis a los afiliados de esa obra social, adelantadas por tales profesionales, desde el mes de diciembre de 2025 y la necesidad imperiosa de actualizar los valores de tales rubros, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI", consta en un comunicado.
Desde el Ministerio de Salud, Mario Lugones anunció en abril de este año que el Palacio de Hacienda había girado $150.000 millones al PAMI para cancelar deudas, pero ese dinero no incluyó las cuentas en rojo con el área de Odontología.
"Ante ese escenario por exclusiva responsabilidad provocada por INSSJP, los odontólogos del PAMI se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa Obra Social ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos comprendidos en la cápita y retribución por provisión de prótesis", explicaron en referencia al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
"Las autoridades del PAMI deberán responder ante los pacientes por la situación de abandono que han provocado. Por lo tanto a partir del día lunes 18 de mayo se suspende la atención odontológica de los pacientes de PAMI", quedó establecido en el comunicado difundido por el periodista Andrés Lerner, entre otras fuentes.
"Esta resolución ha debido tomarse ante el agotamiento y falta de respuesta coherente y viable por los representantes del PAMI ante la grave situación causada por dicha obra social", cierra el mensaje con las firmas de los médicos integrantes del Consejo Directivo Fernanda Scoccia, Alberto Galli y Manuel Eugenio Lago Rodríguez, y el secretario general de la organización, Roberto Souto.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es una de las Obras Sociales más extendidas del país dado que atiende a jubilados, pensionados, adultos mayores de 70 años sin cobertura y excombatientes de Malvinas.
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