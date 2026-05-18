Odontólogos del PAMI dejarán de atender pacientes por falta de pago: "Las autoridades deberán responder"

"Esta resolución ha debido tomarse ante el agotamiento y falta de respuesta coherente y viable por los representantes del PAMI ante la grave situación causada por dicha obra social", cierra el mensaje con las firmas de los médicos integrantes del Consejo Directivo Fernanda Scoccia, Alberto Galli y Manuel Eugenio Lago Rodríguez, y el secretario general de la organización, Roberto Souto.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) es una de las Obras Sociales más extendidas del país dado que atiende a jubilados, pensionados, adultos mayores de 70 años sin cobertura y excombatientes de Malvinas.