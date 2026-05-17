Las jubilaciones mínimas perdieron más de 10% contra la inflación desde que asumió Javier Milei

Cuánto cobran hoy los jubilados

Según los cálculos del IARAF, un jubilado que percibe tres haberes mínimos debería cobrar hoy, medido a precios de abril de 2026, unos $1.058.762 para mantener el mismo poder adquisitivo que al inicio del período. Sin embargo, en la práctica ese grupo percibió $1.140.859, lo que refleja una mejora real acumulada.

La situación es diferente para quienes cobran la mínima con bono. En ese caso, el ingreso equivalente actualizado de noviembre de 2023 sería de $502.207, pero el monto efectivamente percibido en abril fue de $450.286, evidenciando una pérdida sostenida.

El economista Nadin Argañaraz también analizó la evolución de largo plazo del poder adquisitivo de las jubilaciones. Según su estudio, comparar períodos cortos puede ocultar el deterioro estructural de los ingresos previsionales.

En ese sentido, estimó que un jubilado que percibe tres haberes mínimos perdió, desde 2017 hasta abril de 2026, el equivalente a 26,1 haberes mensuales de ese año. A valores actuales, esto representa una pérdida cercana a los $51,6 millones.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el deterioro también es significativo. La pérdida acumulada equivale a 17,3 haberes mensuales de 2017, es decir, aproximadamente $11,4 millones a valores actuales.

Jubilaciones mínima y el peso del bono congelado

Uno de los puntos clave del informe es el rol del bono extraordinario en la estructura de ingresos de los jubilados que perciben la mínima. Mientras las jubilaciones se actualizan mensualmente bajo el nuevo esquema de movilidad, el bono permanece congelado en $70.000.

Esta situación provoca un deterioro progresivo del ingreso total en los sectores más vulnerables. Así, aunque algunos haberes lograron recomponerse parcialmente gracias a la desaceleración inflacionaria, esa mejora no se traslada de manera completa a quienes dependen del bono para sostener su nivel de ingresos.