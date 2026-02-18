En medio del cierre de FATE y el rechazo a la Reforma Laboral, Javier Milei se va a Estados Unidos
Javier Milei viaja hoy, una vez más, a los Estados Unidos para participar de la sesión inaugural del Consejo de Paz que creó, y preside de manera vitalicia con poder de veto, Donald Trump.
El presidente Javier Milei encarará este miércoles a las 13 su 14° viaje a los Estados Unidos en poco más de dos años de gestión al frente de la Casa Rosada. Es decir a razón de uno cada dos meses. Sin embargo este nuevo periplo para rendirle pleitesía a Donald Trump lo hará en medio de la fuerte crisis que se abrió esta mañana por el casi millar de despidos en FATE y mientras el gobierno libertario avanza con su Reforma Laboral que tiene como eje central facilitar y abaratar a las empresas el despido de trabajadores.
Milei llegará a Washington a las 19.30 de nuestro país para participar mañana de la sesión inaugural del Consejo de Paz, el órgano que creó Trump para socavar el multilateralismo y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en el que se autoimpuso como presidente vitalicio con poder de veto.
Milei fue el primer mandatario en confirmar su presencia este jueves en Washington. La lista de asistentes confirmados es reducida y generó críticas de dirigentes demócratas. Entre los pocos gobiernos que aceptaron la invitación figuran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Turquía, Marruecos, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia y Hungría. La incorporación más reciente fue la de Israel, aunque su primer ministro, Benjamín Netanyahu, no estará presente mañana en Washington.
Tras ese breve acto protocolar que servirá apenas para ratificar, una vez más, el alineamiento irrestricto del gobierno libertario con Washington, Milei emprenderá el regreso a la Argentina y se prevé que aterrice en la Ciudad de Buenos Aires el viernes a las 7.30 de la mañana.
Sin embargo, pocos días después Milei volverá a viajar a los Estados Unidos. Será para participar el 7 de marzo en Miami de una cumbre que reunirá a mandatarios latinoamericanos con afinidad política e ideológica con Trump. Del encuentro participarán Santiago Peña (Paraguay); Rodrigo Paz (Bolivia); Nayib Bukele (El Salvador); Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras). Iba a participar también José Jeri de Perú pero acaba de ser destituido.
Desde Miami, Milei viajará luego a Nueva York para participar del Argentina Week, un foro que se desarrollará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores internacionales la situación económica y financiera del país y promover oportunidades de inversión privada.
