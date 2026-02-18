En medio del cierre de FATE y el rechazo a la Reforma Laboral, Javier Milei se va a Estados Unidos

El presidente Javier Milei encarará este miércoles a las 13 su 14° viaje a los Estados Unidos en poco más de dos años de gestión al frente de la Casa Rosada. Es decir a razón de uno cada dos meses. Sin embargo este nuevo periplo para rendirle pleitesía a Donald Trump lo hará en medio de la fuerte crisis que se abrió esta mañana por el casi millar de despidos en FATE y mientras el gobierno libertario avanza con su Reforma Laboral que tiene como eje central facilitar y abaratar a las empresas el despido de trabajadores.