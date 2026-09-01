Cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde hoy martes 1 de septiembre
Moverse por la Ciudad y el Gran Buenos Aires es más caro a partir de este martes 1° de septiembre. Enterate de todos los valores actualizados.
A partir de este martes 1° de septiembre comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para el transporte público y las vías de acceso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida contempla un incremento generalizado en los boletos de colectivo, pasajes de tren, la tarifa del subte y los peajes de las autopistas porteñas.
El ajuste responde al esquema de actualización mensual implementado por las autoridades, el cual utiliza como parámetro de cálculo el último índice de inflación oficial disponible. Con este mecanismo, se busca readecuar las tarifas frente al aumento en los costos operativos de las empresas concesionarias y reducir de forma gradual el peso de los subsidios estatales sobre el sistema, aunque significa -definitivamente- un golpe al bolsillo de los argentinos.
Colectivos: Ciudad y provincia de Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, donde se aplicó una suba del 4,1% para las 28 líneas porteñas, los pasajes con tarjeta SUBE registrada pasaron a ser:
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Boleto mínimo (0 a 3 km): $887,87
3 a 6 km: $986,57
6 a 12 km: $1.062,56
12 a 27 km: $1.138,61
En la Provincia de Buenos Aires, para las líneas del 200 en adelante, la suba fue del 4,3%:
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Boleto mínimo (0 a 3 km): $1.158,97
3 a 6 km: $1.303,83
6 a 12 km: $1.448,71
12 a 27 km: $1.738,45
Más de 27 km: $2.043,84
Aumento en los Trenes
Las líneas suburbanas (Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza) ajustaron sus tarifas por sección para usuarios con SUBE registrada:
- Boleto mínimo: de $420 a $450.
- Segunda sección (entre 12 y 24 km): de $590 a $640.
- Tercera sección (más de 24 km): de $730 a $790.
Cuánto cuesta ahora viajar en Subte y Premetro
El pasaje básico de la red de subterráneos porteña pasó a $1.753,00 (para los primeros 20 viajes del mes con SUBE nominalizada). Se mantiene la escala de descuentos acumulativos:
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1 a 20 viajes: $1.753,00
21 a 30 viajes: $1.402,40
31 a 40 viajes: $1.227,10
41 viajes en adelante: $1.051,80
Premetro: $613,55
Peajes en CABA (vehículos livianos)
Las autopistas porteñas también ajustaron sus valores según la franja horaria:
- Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4795,42 (valor normal) y $6795,90 en hora pico.
- Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero: $1997,89 (valor normal) y $2825,31 en hora pico.
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