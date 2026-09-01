Cuánto cuesta viajar en colectivo, tren y subte desde hoy martes 1 de septiembre

Boleto mínimo: de $420 a $450.

Segunda sección (entre 12 y 24 km): de $590 a $640.

Tercera sección (más de 24 km): de $730 a $790.

Cuánto cuesta ahora viajar en Subte y Premetro

El pasaje básico de la red de subterráneos porteña pasó a $1.753,00 (para los primeros 20 viajes del mes con SUBE nominalizada). Se mantiene la escala de descuentos acumulativos:

1 a 20 viajes: $1.753,00

21 a 30 viajes: $1.402,40

31 a 40 viajes: $1.227,10

41 viajes en adelante: $1.051,80

Premetro: $613,55

Subte

Peajes en CABA (vehículos livianos)

Las autopistas porteñas también ajustaron sus valores según la franja horaria: