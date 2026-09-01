ANSES paga un refuerzo a jubilados: de cuánto es el haber final en septiembre 2026

En el otro extremo, la jubilación máxima ordinaria quedará establecida en $2.884.013,07 brutos mensuales. Ese monto corresponde al haber previsional y no incluye el bono extraordinario.

El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo junto con el bono de $70.000 comienza el martes 8 de septiembre y se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.