ANSES paga un refuerzo a jubilados: de cuánto es el haber final en septiembre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Montos definitivos que percibirán las jubilaciones mínimas con el extra
Con el aumento del 2,1% correspondiente a la movilidad previsional, el haber mínimo pasará a $428.591,22 y, con el refuerzo de $70.000, el ingreso garantizado llegará a $498.591,22 netos.
Detalles sobre el esquema de liquidación de haberes del próximo mes
El incremento previsional se aplicará sobre los haberes de septiembre, mientras que el bono será depositado junto con la jubilación. De esta manera, quienes perciban el haber mínimo recibirán $428.591,22 correspondientes a la prestación y otros $70.000 en concepto de refuerzo extraordinario.
La suma final representa un piso de $498.591,22 de bolsillo para los beneficiarios alcanzados por el bono completo. El adicional no tiene descuentos y se incorpora directamente al pago mensual que realiza ANSES.
En el otro extremo, la jubilación máxima ordinaria quedará establecida en $2.884.013,07 brutos mensuales. Ese monto corresponde al haber previsional y no incluye el bono extraordinario.
El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo junto con el bono de $70.000 comienza el martes 8 de septiembre y se organiza de acuerdo con la terminación del DNI.
- DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
- DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
- DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
- DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
- DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
- DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
- DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
- DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
- DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
- DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.
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