Nueva suba en las tarifas de luz y gas a la par de un nuevo recorte en los subsidiados energéticos
El gobierno asestó un doble sablazo a los presupuestos familiares y, a la par de la nueva suba de tarifas energéticas, redujo el bloque de consumo subsidiado.
A pesar de las gravosas consecuencias sociales, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, siguen adelante con su plan de ajuste y asestaron este martes un doble sablazo a los presupuestos familiares al aprobar un nuevo aumento en las tarifas de los servicios de luz y gas al mismo tiempo en que redujeron el bloque de consumo subsidiado.
Así quedó plasmado en una serie de Resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Los nuevos cuadros tarifarios que rigen desde este 1° de septiembre tienen aumentos promedio del 1,75% en el caso de la luz y del 1,40% en gas. Asimismo, el tope de consumo con subsidio que hasta ayer era de 300 kWh pasó hoy a ser de 200 kWh, es decir que por encima de ese umbral los usuarios pagarán la tarifa completa. El recorte en el blioque subsidiado, sin embargo, no fue tan profundo como se preveía ya que originalmente se iba a reducir a la mitad, hasta los 150 kWh.
El nuevo sablazo al bolsillo de los trabajadores se produce en un contexto de suba de los costos energéticos internacionales, que, de haberse aplicado el esquema previsto inicialmente, habría generado un impacto mayor sobre las facturas residenciales.
Tarifas de luz
El principal cambio respecto del cronograma establecido a comienzos de año se dará en el sector eléctrico. El esquema original contemplaba que desde septiembre el consumo mensual bonificable se redujera de 300 kWh a 150 kWh. Sin embargo, el Gobierno decidió llevar el límite a 200 kWh mensuales, en una señal de moderación frente al impacto todavía más gravoso que hubiera tenido el recorte inicialmente previsto.
La medida alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que se trata de la jurisdicción donde el Gobierno nacional mantiene competencia regulatoria sobre la distribución eléctrica.
En paralelo, se modificó la estructura de bonificaciones. La bonificación extraordinaria de electricidad sube al 25%, que se suma a una bonificación base del 50%. De esta manera, el beneficio total alcanza el 75% sobre el consumo comprendido dentro del esquema subsidiado.
Tarifas de gas
En el caso del gas natural, los nuevos valores tendrán alcance nacional, debido a que la regulación del servicio es de carácter federal. El aumento promedio de las facturas será del 1,40% en septiembre, por debajo de la inflación mensual del 2,1% registrada en julio.
El Gobierno, además, estableció una bonificación extraordinaria del 24,5%, que se suma a la bonificación base del 50%. El beneficio total alcanza así el 74,5% para los consumos comprendidos en el esquema.
La combinación entre actualización tarifaria y subsidios busca sostener el proceso de reducción de los aportes estatales al costo de la energía, aunque con una aplicación que el Gobierno decidió moderar frente al escenario de precios internacionales.
Te puede interesar
Dejá tu comentario