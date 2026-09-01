Nueva suba en las tarifas de luz y gas a la par de un nuevo recorte en los subsidiados energéticos

La medida alcanza a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dado que se trata de la jurisdicción donde el Gobierno nacional mantiene competencia regulatoria sobre la distribución eléctrica.

En paralelo, se modificó la estructura de bonificaciones. La bonificación extraordinaria de electricidad sube al 25%, que se suma a una bonificación base del 50%. De esta manera, el beneficio total alcanza el 75% sobre el consumo comprendido dentro del esquema subsidiado.

Tarifas de gas

En el caso del gas natural, los nuevos valores tendrán alcance nacional, debido a que la regulación del servicio es de carácter federal. El aumento promedio de las facturas será del 1,40% en septiembre, por debajo de la inflación mensual del 2,1% registrada en julio.

El Gobierno, además, estableció una bonificación extraordinaria del 24,5%, que se suma a la bonificación base del 50%. El beneficio total alcanza así el 74,5% para los consumos comprendidos en el esquema.

La combinación entre actualización tarifaria y subsidios busca sostener el proceso de reducción de los aportes estatales al costo de la energía, aunque con una aplicación que el Gobierno decidió moderar frente al escenario de precios internacionales.