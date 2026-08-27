El trámite urgente que tienen que hacer los jubilados para viajar en subte gratis con el DNI
La Ciudad de Buenos Aires simplificó el acceso al beneficio para que los jubilados viajen gratis. Conocé el nuevo trámite y los requisitos solicitados.
La Legislatura porteña aprobó recientemente una modificación clave para facilitar el traslado de los adultos mayores. Con el nuevo esquema oficial, los jubilados y pensionados podrán acceder al pase gratuito de forma directa y presencial, dejando atrás los engorrosos sistemas digitales que dificultaban la obtención de la franquicia en el transporte.
IMPORTANTE: La Suprema Corte de Justicia activó un fin de semana largo antes de fin de mes con la Resolución N° 877/2026
Cómo es el nuevo trámite de los jubilados para el subte
SEl proyecto, que modifica la Ley Nº 6.817 tras la aprobación del Despacho Nº 0339-26, fue impulsado por la diputada Graciela Ocaña y trabajado en forma conjunta con el Ejecutivo. Según destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, la iniciativa busca que quienes cobren hasta 2,5 haberes mínimos "puedan viajar gratis en subte directamente con su DNI".
Los cambios fundamentales para garantizar el acceso real y efectivo al pase son:
- Eliminación de la burocracia virtual: Ya no se exigirá ingresar al sistema de Trámites a Distancia (TAD), adjuntar la constancia de ARCA ni tramitar la certificación negativa de ANSES.
- Gestión presencial: En adelante, el trámite de alta podrá realizarse físicamente en todas las sedes comunales de la Ciudad.
- Requisitos simples: Los beneficiarios únicamente deberán presentar su DNI y el recibo de haberes.
- Uso directo: Una vez registrados, simplemente pasarán el DNI por el molinete de la estación para viajar.
La medida también beneficia a los retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Una vez que la ley sea promulgada, el Poder Ejecutivo de la Ciudad dispondrá de un plazo máximo de 60 días corridos para su reglamentación definitiva.
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