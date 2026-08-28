Cierra una estación clave del Subte B por obras: cuál es y cuándo volverá a funcionar
De acuerdo a lo informado por las autoridades, la estación Medrano permanecerá cerrada desde el lunes 31 de agosto por una renovación integral.
Los usuarios de la Línea B del Subte porteño deberán tener en cuenta un cambio importante desde la próxima semana: la estación Medrano, ubicada en el barrio de Almagro, cerrará sus puertas por el inicio de una obra de renovación integral.
El cierre comenzará el lunes 31 de agosto y se extenderá durante aproximadamente tres meses, según informó el Gobierno de la Ciudad en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires.
Las tareas buscan modernizar distintos sectores de la estación y mejorar las condiciones de circulación para los pasajeros. La intervención contempla trabajos de impermeabilización y pintura, renovación completa de los pisos, instalación de luces LED y colocación de nueva señalética, tanto fija como digital.
Además, se incorporarán elementos destinados a mejorar la accesibilidad, como señalización en braille en pasamanos y pórticos, mientras que los andenes tendrán nuevo mobiliario, con bancos, cestos y apoyos isquiáticos.
Qué obras se realizarán en la estación Medrano
La renovación no se limitará a los sectores de circulación. El proyecto también contempla intervenciones destinadas a solucionar problemas de humedad y filtraciones mediante trabajos de impermeabilización y tratamiento de juntas. También se instalarán nuevos molinetes y puertas de emergencia, además de revestimientos cerámicos en distintos sectores de la estación.
Uno de los puntos destacados del proyecto es la intervención sobre las paredes, donde se colocará un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión que permitirá canalizar el agua y prevenir nuevas filtraciones.
Los trabajos ya se venían realizando durante el horario en el que el servicio no funciona. Sin embargo, para avanzar con las tareas de mayor complejidad será necesario cerrar completamente la estación durante aproximadamente tres meses.
Cuándo volverá a funcionar Medrano
De acuerdo con el plazo informado oficialmente, Medrano volverá a estar operativa aproximadamente tres meses después del cierre del 31 de agosto. Es decir, la reapertura está prevista para fines de noviembre o comienzos de diciembre, aunque la fecha exacta dependerá del avance de los trabajos.
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