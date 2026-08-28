Cierra una estación clave del Subte B por obras: cuál es y cuándo volverá a funcionar

Uno de los puntos destacados del proyecto es la intervención sobre las paredes, donde se colocará un revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión que permitirá canalizar el agua y prevenir nuevas filtraciones.

Los trabajos ya se venían realizando durante el horario en el que el servicio no funciona. Sin embargo, para avanzar con las tareas de mayor complejidad será necesario cerrar completamente la estación durante aproximadamente tres meses.

Cuándo volverá a funcionar Medrano

De acuerdo con el plazo informado oficialmente, Medrano volverá a estar operativa aproximadamente tres meses después del cierre del 31 de agosto. Es decir, la reapertura está prevista para fines de noviembre o comienzos de diciembre, aunque la fecha exacta dependerá del avance de los trabajos.