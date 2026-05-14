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Datos del INDEC: una familia tipo necesitó $1.469.768 durante abril de 2026 para no caer en la pobreza

Economía

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,6%, lo que impactó en una suba del 2,5% en la Canasta Básica.

Datos del INDEC: una familia tipo necesitó $1.469.768 durante abril de 2026 para no caer en la pobreza
Datos del INDEC: una familia tipo necesitó $1.469.768 durante abril de 2026 para no caer en la pobreza

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que la inflación de abril fue del 2,6%, lo que se tradujo en una suba del 2,5% en la cotización de la Canasta Básica Total (CBT) y del 1,5% en la de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Desde el INDEC informaron que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 2,6% en abril con respecto a marzo, y un 32,4% interanual, por lo que la inflación acumulada en lo que va de 2026 es del 12,3%.

Cómo afectó la inflación a la Canasta Básica Total

La Canasta Básica Total es el conjunto de precios que el INDEC considera para marcar la línea de pobreza: una familia tipo compuesta por dos personas adultas y dos menores de edad necesitó, en promedio, un total de $1.469.768 durante abril de 2026 para ser pobre.

Esto es, sin incluir el costo de los alquileres de viviendas, prepagas o cuotas de colegio.

Además, el INDEC reportó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que marca la línea de indigencia, tuvo un valor promedio de $665.043 en abril de 2026 para una familia de cuatro personas.

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