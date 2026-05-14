Tragedia en Almagro: un hombre murió aplastado por el portón de una gomería

Una impactante tragedia tuvo lugar este jueves en el barrio porteño de Almagro, donde un hombre de 73 años murió luego de que un pesado portón metálico se desplomara sobre él dentro de una gomería ubicada sobre avenida Córdoba al 3400. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la mañana y generó una fuerte conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que observaron el amplio operativo desplegado frente al local ubicado entre las calles Mario Bravo y Billinghurst.