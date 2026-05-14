Búsqueda de empleo en 2026: el salario atrae, pero el bienestar retiene al talento
Un reciente estudio global reveló qué priorizan los argentinos al momento de buscar un nuevo empleo y cuáles son los factores clave para no renunciar.
A la hora de evaluar una propuesta de empleo, la remuneración económica sigue siendo el motor principal para los trabajadores argentinos. Sin embargo, una vez dentro de la empresa, las prioridades cambian drásticamente: el equilibrio entre la vida personal y laboral se vuelve un factor fundamental para garantizar la retención del talento.
El peso del salario en las decisiones iniciales
Según los últimos datos arrojados por la consultora Randstad en su informe global Workmonitor 2026, el 87% de los argentinos encuestados afirma que el salario es el "driver" o incentivo principal al momento de sentirse atraídos por una oferta laboral. Esta cifra supera en seis puntos porcentuales al promedio mundial (81%) y consolida una fuerte tendencia en toda la región, alineándose con las respuestas obtenidas en Chile, México y Uruguay.
El bienestar como clave de permanencia corporativa
A pesar del innegable impacto del bolsillo al momento del ingreso, la realidad cambia rotundamente a la hora de sostener el puesto a largo plazo. El 44% de los trabajadores locales asegura que el bienestar y el equilibrio vida-trabajo es su principal motivo de permanencia, superando por amplio margen a la seguridad laboral (25%) y a los propios beneficios puramente económicos (22%).
Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina y la región, destacó que hoy el desarrollo de carrera combina lógicamente las expectativas económicas con fuertes demandas de estabilidad y calidad de vida. Como muestra de esta intransigencia, el informe revela que el 36% de los argentinos ya renunció alguna vez a un puesto simplemente porque no se ajustaba a su vida personal.
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La flexibilidad, un requisito innegociable
Las modalidades de trabajo rígidamente estructuradas pierden cada vez más atractivo. El estudio destaca que casi cuatro de cada diez argentinos (36%) descartarían de plano una propuesta si no les brindara opciones para elegir desde dónde trabajar. Asimismo, un 40% la rechazaría automáticamente si la empresa no contara con flexibilidad horaria.
Ante este panorama laboral cambiante, las organizaciones se enfrentan al enorme desafío de construir propuestas de valor mucho más integrales y humanas si desean comprometer a los mejores profesionales del mercado.
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