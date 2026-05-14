Búsqueda de empleo en 2026: el salario atrae, pero el bienestar retiene al talento

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Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina y la región, destacó que hoy el desarrollo de carrera combina lógicamente las expectativas económicas con fuertes demandas de estabilidad y calidad de vida. Como muestra de esta intransigencia, el informe revela que el 36% de los argentinos ya renunció alguna vez a un puesto simplemente porque no se ajustaba a su vida personal.

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La flexibilidad, un requisito innegociable

Las modalidades de trabajo rígidamente estructuradas pierden cada vez más atractivo. El estudio destaca que casi cuatro de cada diez argentinos (36%) descartarían de plano una propuesta si no les brindara opciones para elegir desde dónde trabajar. Asimismo, un 40% la rechazaría automáticamente si la empresa no contara con flexibilidad horaria.

Ante este panorama laboral cambiante, las organizaciones se enfrentan al enorme desafío de construir propuestas de valor mucho más integrales y humanas si desean comprometer a los mejores profesionales del mercado.