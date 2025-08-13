Cuánto necesitó una familia tipo en julio para no ser pobre o indigente

image

Si bien el aumento estuvo en línea con el índice general de precios, la persistencia de subas mensuales en torno al 2% genera preocupación en analistas y organizaciones sociales, que advierten sobre el riesgo de un nuevo deterioro en el poder adquisitivo.

Según datos recientes, los salarios registrados apenas igualaron la inflación en junio, pero los trabajadores del sector privado ya muestran una pérdida acumulada de ingresos reales en lo que va del año.

En este contexto, el dato de julio cobra relevancia no solo por su magnitud, sino porque confirma una tendencia de fondo: aun con un tipo de cambio relativamente estable y un menor traslado a precios de lo previsto tras la última devaluación, el costo de vida sigue aumentando a un ritmo que compromete el acceso a bienes y servicios básicos para millones de hogares argentinos.