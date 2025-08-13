Milei elogió a Caputo tras el dato de inflación: "El mejor ministro de Economía de la historia"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1955710116650455392&partner=&hide_thread=false Muy buen dato de inflación, con una núcleo de 1,5% que hace años que no se veía. Felicitaciones Ministro @LuisCaputoAR y Presidente @JMilei. VLLC! https://t.co/XCO7eXX8Pa — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 13, 2025

El dato de julio confirma una tendencia de desaceleración inflacionaria que el Gobierno exhibe como uno de sus principales logros. Según el INDEC, en lo que va de 2025 la inflación acumulada es de 17,3%, mientras que la interanual se mantiene en torno al 40%. Para Milei, se trata de la validación de su rumbo económico y de la gestión de Caputo, a quien ya colocó públicamente en el podio de los ministros de Economía de la historia argentina.