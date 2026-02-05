Dejó de operar una empresa de Techint y más de 100 trabajadores se quedarían en la calle

La situación de reubicación de los ahora exempleados de Tecsesi S.A. es incierta y esto se debe, principalmente, a que no solo Ternium Argentina lleva a cabo una reducción de costos, sino también que otras empresas están reduciendo la cantidad de su personal, lo que implica un elevado riesgo y no se descarta que puedan quedarse sin empleo tras el cierre de la planta.

milei paolo rocca Javier Milei y Paolo Rocca.

Todo esto se produce en medio de un contexto de constantes cruces entre Milei y Paolo Rocca tras la polémica por la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que Techint perdió ante una empresa de India.

El escándalo se originó por la compra de tubos de acero a la compañía india Welspun, los cuales serán utilizados por Southern Energy (SESA) para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta.

Respecto a la licitación, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que Techint había ofrecido los caños 40% más caros, lo que implicaba menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones.

“Pero la cosa se pone más interesante porque, aparentemente, Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, reveló Sturzenegger.