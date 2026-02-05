Dejó de operar una empresa de Techint y más de 100 trabajadores se quedarían en la calle
La firma Tecsesi S.A. empleaba a 280 trabajadores, varios de los cuales fueron incorporados por Ternium Argentina. El resto aún no fue reubicado.
En medio de los cruces entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca, una de las empresas tercerizadas del grupo cerró su planta en Ramallo, donde empleaba a 280 trabajadores. Más de la mitad fueron incorporados por Ternium, pero el resto permanece sin trabajo.
Se trata de la firma Tecsesi S.A. la cual operaba como tercerizada para Ternium Argentina y se dedicaba a ejecutar el movimiento de la escoria que se genera en la acería. Sin embargo, con motivo de un proceso de achique de costos, el contrato entre ambas no se renovó.
Tecsesi S.A empleaba a unas 280 personas. Si bien alrededor de 170 de los operarios fueron incorporados por Ternium Argentina como personal propio, el resto de los trabajadores hasta el momento no fueron reubicados en otras firmas.
Desde la UOM San Nicolás expresaron cierta preocupación ante la posibilidad de que una gran parte de los empleados quede sin trabajo debido a que la mayor parte de las contratistas se encuentra en proceso de ajustar sus gastos, en el marco general de reducción de costos que puso en práctica Ternium Argentina a finales de 2024.
“En estos momentos estamos atravesando una situación muy complicada dentro de la planta General Savio. Hay una empresa grande como Tecsesi que está saliendo del mercado. Algunos de esos trabajadores serán absorbidos por Ternium, pero hay un número de personas a las que no les estamos encontrando una ubicación. Nuestra organización gremial sigue trabajando intensamente para tratar de ubicarlas en alguna empresa”, confió una alta fuente de la UOM San Nicolás a Diario El Norte.
La situación de reubicación de los ahora exempleados de Tecsesi S.A. es incierta y esto se debe, principalmente, a que no solo Ternium Argentina lleva a cabo una reducción de costos, sino también que otras empresas están reduciendo la cantidad de su personal, lo que implica un elevado riesgo y no se descarta que puedan quedarse sin empleo tras el cierre de la planta.
Todo esto se produce en medio de un contexto de constantes cruces entre Milei y Paolo Rocca tras la polémica por la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que Techint perdió ante una empresa de India.
El escándalo se originó por la compra de tubos de acero a la compañía india Welspun, los cuales serán utilizados por Southern Energy (SESA) para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta.
Respecto a la licitación, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que Techint había ofrecido los caños 40% más caros, lo que implicaba menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones.
“Pero la cosa se pone más interesante porque, aparentemente, Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, reveló Sturzenegger.
