Javier Milei tildó al CEO de Techint de "Don Chatarrín"

Respecto a la licitación, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó ayer que Techint había ofrecido los caños 40% más caros, lo que implicaba menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones-

“Pero la cosa se pone más interesante - siguió Sturzenegger en X - porque, aparentemente, Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”.

Sturzenegger defendió el resultado de la licitación teniendo en cuenta el beneficio que representa para el costo de la obra.

“Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica”, explicó.

El proyecto en cuestión contempla la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La firma de la India, Welspun, superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.