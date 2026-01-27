Javier Milei tildó al CEO de Techint de "Don Chatarrín"
El Presidente publicó un crítico mensaje contra Paolo Rocca tras la polémica por la licitación para el gasoducto de Vaca Muerta.
El presidente Javier Milei lanzó una dura crítica contra el CEO de Techint, Paolo Rocca, en medio de la polémica por la licitación para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta que la empresa argentina perdió ante la compañía india Welspun.
Este martes, através de su cuenta en la red social X, el presidente calificó como “don chatarrín de los tubitos caros” a Rocca y a la empresa argentina.
La reacción del mandatario llegó como respuesta a una nota periodística que informaba sobre las intenciones de Techint de presentar un recurso antidumping contra la adquisición de los tubos a una empresa de la India al considerar que esa decisión perjudica la producción local y el empleo nacional.
“La nueva Argentina. Si ves ‘periodistas’, ‘economistas’ y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién les llena el sobre”, escribió Milei en su cuenta de X. Minutos más tarde, agregó: “Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los tubitos caros...”, en clara referencia a Paolo Rocca.
Se trata de la primera reacción del mandatario en medio del escándalo que provocó la compra de tubos de acero a la empresa india Welspun, los cuales serán utilizados por Southern Energy (SESA) para el proyecto de exportación de gas de Vaca Muerta.
Respecto a la licitación, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó ayer que Techint había ofrecido los caños 40% más caros, lo que implicaba menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones-
“Pero la cosa se pone más interesante - siguió Sturzenegger en X - porque, aparentemente, Techint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”.
Sturzenegger defendió el resultado de la licitación teniendo en cuenta el beneficio que representa para el costo de la obra.
“Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación. Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza. Son los beneficios de la apertura económica”, explicó.
El proyecto en cuestión contempla la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). La firma de la India, Welspun, superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.
