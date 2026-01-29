Javier Milei tildó de "golpista" a Paolo Rocca: "Jubilate, tano"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la apertura del mercado. Afirmó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”. También criticó el sistema de preferencia local eliminado, conocido como “compre nacional”, por desincentivar la competencia y elevar los costos para empresas y consumidores.

Tras las críticas virtuales a Rocca, Milei fue más elíptico desde el escenario del Derecha Fest que animó en Mar del Plata. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, bramó después de haber participado del show de Fátima Florez, su ex pareja.

El aparato de comunicación libertario en redes replicó las críticas e intentó asociar el nombre de Rocca a Cristina Kirchner y Sergio Massa por actos que el empresario mantuvo con la ex presidenta y el ex candidato.