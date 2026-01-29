Javier Milei tildó de "golpista" a Paolo Rocca: "Jubilate, tano"
El Presidente sugirió que el CEO del principal fabricante de acero estuvo detrás de la tormenta financiera y política que el Gobierno atravesó después de la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires.
Por tercer día consecutivo el presidente Javier Milei arremetió contra Paolo Rocca, director ejecutivo de Techint, al replicar en la red social X un mensaje en el que se acusaba al empresario de apostar por la caída del gobierno libertario tras la derrota electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre), previa a las elecciones legislativas de octubre que terminaron con un impactante triunfo libertario.
“DATO”, escribió el mandatario para adherir a un posteo del usuario @ziberal que decía: “Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubílate, tano. Perdiste”.
El conflicto entre el mandatario y el empresario escaló este domingo, cuando Techint perdió una millonaria licitación contra un competidor indio por decisión de los principales petroleros argentinos para proveer de caños a un ducto de casi 500 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta a Río Negro para licuarlo y venderlo al mundo por barco. Se trata de uno de los proyectos más grandes de la gestión Milei.
Rocca aseguró que Techint evalúa presentar un recurso antidumping contra la llegada de tubos de India, acusó que hubo competencia desleal y argumentó que la decisión de adquirir insumos de la firma Welspun perjudica a la producción local y al empleo industrial.
“El debate de fondo es qué país queremos ser”, indicaron desde el Grupo Techint y añadieron: “Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía".
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la apertura del mercado. Afirmó que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones”. También criticó el sistema de preferencia local eliminado, conocido como “compre nacional”, por desincentivar la competencia y elevar los costos para empresas y consumidores.
Tras las críticas virtuales a Rocca, Milei fue más elíptico desde el escenario del Derecha Fest que animó en Mar del Plata. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, bramó después de haber participado del show de Fátima Florez, su ex pareja.
El aparato de comunicación libertario en redes replicó las críticas e intentó asociar el nombre de Rocca a Cristina Kirchner y Sergio Massa por actos que el empresario mantuvo con la ex presidenta y el ex candidato.
Te puede interesar
Dejá tu comentario