Vuelta a clases: Banco Provincia ofrece 20% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés

Banco Provincia lanzó promociones para febrero. Incluye descuentos y ofertas con tarjetas de crédito o Cuenta DNI en indumentaria, útiles y tecnología.

Banco Provincia en la vuelta a clases

De cara al inicio del ciclo lectivo, el Banco Provincia anunció una serie de descuentos y ofertas especiales destinadas a aliviar el bolsillo de las familias en la compra de la canasta escolar. Durante todo el mes de febrero, la banca pública ofrecerá descuentos y financiación en rubros clave como indumentaria, librerías, casas de deportes, ópticas y jugueterías.

Tarjetas de crédito: hasta 9 cuotas

Para quienes operen con tarjetas Visa y Mastercard emitidas por el banco, se habilitó la posibilidad de comprar indumentaria escolar y artículos deportivos con un descuento de hasta el 20% y financiación en hasta 9 cuotas sin interés.

Además, habrá promociones específicas en días puntuales:

  • Indumentaria y deportes: Los viernes 13 y 27, y los sábados 14 y 28 de febrero, habrá 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés con tope de $20.000 por transacción en marcas seleccionadas como Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.

  • Librerías y jugueterías: Ofrecen 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés todos los días, sin tope de reintegro.

  • Libros y Ópticas: Se podrá abonar en 4 cuotas sin interés (todos los días para libros de texto; jueves y viernes para ópticas).

Banco Provincia prepara la vuelta a clases con todo

Epígrafe: Las promociones incluyen descuentos en librerías de texto y comerciales tanto con tarjeta como con la billetera virtual.

Provincia Compras y Cuenta DNI

El portal de e-commerce del banco, Provincia Compras, realizará dos acciones especiales para adquirir productos seleccionados (como tecnología o mochilas) con financiación extendida:

  • Del 10 al 12 de febrero: 18 cuotas sin interés.

  • Del 24 al 26 de febrero: 12 cuotas sin interés.

Por su parte, la billetera virtual Cuenta DNI mantiene sus beneficios de cercanía. Los usuarios podrán acceder a un 20% de ahorro en comercios de barrio —que incluye librerías comerciales— todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Asimismo, las librerías de texto tendrán un 10% de descuento sin tope los lunes y martes.

Finalmente, el programa de fidelización Me Sumo ofrecerá un 30% de ahorro en puntos para los canjes del rubro "Vuelta a Clases" entre el 9 y el 12 de febrero.

