Vuelta a clases: Banco Provincia ofrece 20% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés

Del 10 al 12 de febrero : 18 cuotas sin interés.

Del 24 al 26 de febrero: 12 cuotas sin interés.

Por su parte, la billetera virtual Cuenta DNI mantiene sus beneficios de cercanía. Los usuarios podrán acceder a un 20% de ahorro en comercios de barrio —que incluye librerías comerciales— todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. Asimismo, las librerías de texto tendrán un 10% de descuento sin tope los lunes y martes.

Finalmente, el programa de fidelización Me Sumo ofrecerá un 30% de ahorro en puntos para los canjes del rubro "Vuelta a Clases" entre el 9 y el 12 de febrero.