Dólar blue y dólar oficial hoy minuto a minuto: a cuánto cotizan este jueves 30 de octubre

El dólar blue se vende este jueves 30 de octubre de 2025 a $1.460, diez pesos más barato respecto al valor con el que cerró el martes, jornada en la que registró una fuerte baja como producto del triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas.
En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.440.
Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación
El dólar oficial este jueves 30 de octubre cotiza a:
- Compra: $1.410.
- Venta: $1.460.
Cotización del dólar blue
Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio.
En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).
Qué es el dólar blue
La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una "cueva" a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.
Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue
Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, "blue", además de nombrar al color azul, remite a algo "oscuro".
Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como "blue chips". También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.
