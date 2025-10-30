Un colectivo perdió una rueda en Villa Ortúzar y estuvo horas atravesado en una avenida

El incidente genera complicaciones en el flujo vehicular, especialmente porque Álvarez Thomas es una arteria clave que funciona como salida directa hacia la Avenida General Paz y, posteriormente, hacia el Acceso Norte. Una de las alternativas para circular es el túnel Holmberg.

Los vehículos son dirigidos hacia la Avenida de los Incas, mientras se coordinan las tareas para la remoción del colectivo. Se espera que la unidad de la Línea 93 sea retirada de la calzada a la mayor brevedad posible para normalizar el tránsito antes de que se intensifique la hora pico de la mañana.

Un colectivo chocó de forma brutal contra un auto y lo dejó incrustado en una casa en Córdoba

Un brutal accidente vial tuvo como protagonistas a un colectivo de la línea 82 de la empresa Sibus y un automóvil Fiat Palio en el barrio Cerro de las Rosas, en la zona noroeste de la ciudad de Córdoba Todo el hecho quedó grabado por una cámara de seguridad de la zona que captó el momento justo.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas de este miércoles en la esquina de Coronel Juan Beverina y Gregorio Vélez, cuando el colectivo avanzaba por Beverina e impactó de lleno contra el Palio, que circula por Gregorio Vélez, justo en la intersección donde el automóvil tenía el paso.

El colectivo embistió el vehículo menor mostraron que tras realizar un trompo, el coche terminó incrustado contra la reja de una vivienda en la misma esquina. El video que muestra las imágenes del hecho encabeza el texto.

Como resultado, la conductora del Fiat Palio sufre lesiones de carácter leve, según indicaron medios locales, y recibió asistencia médica inmediata por parte del servicio de emergencias.

El siniestro no arrojó heridos de gravedad, aunque las fuerzas policiales realizaron un corte total en las calles afectadas para dar lugar a las tareas de investigación y peritaje que permitan determinar las causas precisas del episodio, indicó Cadena 3.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación respecto a la velocidad con la que transitan los colectivos por Beverina. Afirmaron a El Doce TVque “siempre pasan rapidísimo, a las chapas, y tocan bocina como si tuvieran prioridad”.

Resaltaron que la característica de doble mano de la arteria favorece la circulación a alta velocidad y recordaron que, en agosto pasado, otra esquina del cruce fue escenario de un hecho similar, en el que se vieron involucrados una camioneta y un utilitario que también termina contra una vivienda.