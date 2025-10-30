La inmediata reacción de Guillermo Francella a la eliminación de Racing de la Copa Libertadores
El actor estuvo firme en el Cilindro y sufrió la eliminación del equipo de sus amores. La transmisión lo enfocó en el pitazo final.
Racing dejó todo y batalló hasta el final, pero no pudo quebrar al Flamengo, empató 0-0 y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 a las puertas del final, situación que vivió en vivo el actor Guillermo Francella, uno de los hinchas más icónicos.
El Cilindro de Avellaneda estuvo colmado y exultante, a la espera de la hazaña que le permitiera a la "Academia" regresar a la final del certamen tras 58 años. Pese a la derrota de la ida, los fanáticos se entusiasmaban con revertir la serie y meterse en el partido decisivo del torneo más importante del continente.
Entre los presentes en el Presidente Perón estuvo el actor, siempre protagonista de las victorias racinguistas, aunque esta vez no podrá reeditar su clásico "Hermosa mañana, verdad". Por el contrario, las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaron en pleno momento de frustración tras el pitazo final.
De esta manera, Guillermo Francella, quien encima viene siendo apuntado por algunas opiniones políticas, no tardó en volverse tendencia en las redes sociales y en blanco de cargadas por parte de hincha de otros equipos.
El impresionante recibimiento de Racing para la semifinal de la Copa Libertadores
Avellaneda vivió una noche inolvidable. Desde temprano, los alrededores del estadio Presidente Perón se transformaron en una marea celeste y blanca: familias, bombos, fuegos artificiales y una atmósfera cargada de emoción acompañaron al equipo en su llegada y al ingreso del plantel al campo de juego.
A pesar de la advertencia formal de APreViDe, que había prohibido el uso de pirotecnia dentro del estadio, los hinchas de Racing hicieron caso omiso y desplegaron un recibimiento que quedará grabado en la historia del club.
Bengalas, humo de colores y un aliento ensordecedor dieron forma a un espectáculo visual que sorprendió incluso a los propios jugadores en la antesala de un partido que promete ser apasionante.
