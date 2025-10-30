La inmediata reacción de Guillermo Francella a la eliminación de Racing de la Copa Libertadores

El impresionante recibimiento de Racing para la semifinal de la Copa Libertadores

Avellaneda vivió una noche inolvidable. Desde temprano, los alrededores del estadio Presidente Perón se transformaron en una marea celeste y blanca: familias, bombos, fuegos artificiales y una atmósfera cargada de emoción acompañaron al equipo en su llegada y al ingreso del plantel al campo de juego.

A pesar de la advertencia formal de APreViDe, que había prohibido el uso de pirotecnia dentro del estadio, los hinchas de Racing hicieron caso omiso y desplegaron un recibimiento que quedará grabado en la historia del club.

Bengalas, humo de colores y un aliento ensordecedor dieron forma a un espectáculo visual que sorprendió incluso a los propios jugadores en la antesala de un partido que promete ser apasionante.