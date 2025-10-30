ANSES: el nuevo bono que recibirán los jubilados en noviembre

Con el aumento del 2,08% y el bono adicional, los nuevos montos quedan así:

Jubilación mínima: $333.052,70 + $70.000 = $403.052,70

Jubilación máxima: $2.241.129,34

PUAM: $266.442,16 + $70.000 = $336.442,16

PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + $70.000 = $303.136,88

Las fechas de pago del bono y los haberes

El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación.

Primero cobran quienes perciben el haber mínimo, seguidos por los titulares con montos superiores.

El bono de $70.000 se acreditará automáticamente en la misma fecha del cobro mensual, sin trámite ni turno previo.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta ingresando a www.anses.gob.ar, en la sección “Fecha y lugar de cobro”, con el número de CUIL o beneficio.

El sistema indica el día de pago, el lugar asignado y la prestación vigente, ya sea jubilación, pensión, PNC o PUAM.