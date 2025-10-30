ANSES: el nuevo bono que recibirán los jubilados en noviembre
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el undécimo mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para noviembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,1%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados con el nuevo bono
El bono extraordinario de $70.000 se aplica a varios grupos de beneficiarios: quienes perciben haberes bajo el régimen general, titulares de regímenes especiales, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Las PNC incluyen las otorgadas por invalidez o vejez, las destinadas a madres de siete hijos o más, y otras prestaciones graciables.
En todos los casos, el depósito se realiza en la misma fecha del cobro habitual, en la cuenta bancaria o sucursal asignada.
Con el aumento del 2,08% y el bono adicional, los nuevos montos quedan así:
Jubilación mínima: $333.052,70 + $70.000 = $403.052,70
Jubilación máxima: $2.241.129,34
PUAM: $266.442,16 + $70.000 = $336.442,16
PNC por invalidez o vejez: $233.136,88 + $70.000 = $303.136,88
Las fechas de pago del bono y los haberes
El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y tipo de prestación.
Primero cobran quienes perciben el haber mínimo, seguidos por los titulares con montos superiores.
El bono de $70.000 se acreditará automáticamente en la misma fecha del cobro mensual, sin trámite ni turno previo.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta ingresando a www.anses.gob.ar, en la sección “Fecha y lugar de cobro”, con el número de CUIL o beneficio.
El sistema indica el día de pago, el lugar asignado y la prestación vigente, ya sea jubilación, pensión, PNC o PUAM.
