Las recomendaciones del embajador argentino en Brasil para quienes viajan a Río de Janeiro: qué hacer

Con respecto a la situación en el Aeropuerto Internacional de Galeão, ubicado muy cerca de las favelas Alemão y Penha, el embajador confirmó que "el acceso en este momento no está obstaculizado" y que tampoco se registraron inconvenientes para el traslado hacia la zona sur, donde se encuentran las playas turísticas como Copacabana e Ipanema.

Los datos del consulado argentino en Río de Janeiro

Cónsul General: Jorge Enrique Perren

Dirección: Edificio Argentina, Praia de Botafogo 228, Sobreloja 201, Barrio Botafogo, Río de Janeiro. CEP 22250-906

Horario: lunes a viernes de 10 a 15

Correo electrónico, [email protected]

Teléfono, 00 55 (21) 3850 - 8150

Además, ante cualquier tipo de delito, los turistas pueden dirigirse a la Delegación Especial de Apoyo al Turismo de la Policía Civil (DEAT), donde hay personal que habla español:

Av.Afrânio de Melo Franco, 159 - Barrio de Leblon.

Teléfono: (21) 2332-2924 / (21) 2332-2885/2889

Mail: [email protected]