Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026

En paralelo, el Banco Central anunció la implementación de un programa de recompra de reservas con el objetivo de acumular hasta 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026, condicionado al crecimiento de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado cambiario. "Una vez más el Gobierno debe ceder y aceptar lo que el consenso del mercado reclamaba", afirmó Buteler.

Por último, la entidad monetaria anticipó que buscará mantener tasas de interés reales positivas y avanzar en una flexibilización de los encajes bancarios, que actualmente se encuentran en niveles elevados.