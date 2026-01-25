Horóscopo de hoy domingo 25 de enero: las predicciones para cada signo

MinutoUno

Horóscopo de hoy. La suerte en salud, dinero y amor para Aries, Tauro, Cáncer y el zodíaco. Qué dicen los astros para cerrar la semana y encarar el lunes.

Mirá lo que dicen los astros para este cierre de semana. El horóscopo de hoy, domingo 25 de enero, trae novedades importantes en el plano afectivo y personal para los 12 signos del zodíaco. A continuación, el detalle de la suerte para cada uno.

Este domingo se presenta como una jornada clave para el descanso y la reflexión en la mayoría de los casos. Las predicciones en salud, dinero y amor indican que es un momento propicio para conectar con los afectos y recargar energías antes de comenzar una nueva semana laboral.

Horóscopo para los signos de Fuego y Tierra

  • Aries: El día invita al descanso y a compartir momentos simples. La clave estará en evitar discutir por temas sin importancia y cuidar tu energía personal.

  • Tauro: Es un domingo ideal para encuentros sociales y charlas que te hagan bien. Estate atento, porque una invitación inesperada puede alegrarte el día.

  • Leo: Se presenta como un día propicio para la introspección y el balance personal. No te exijas de más y tratá de escuchar tus verdaderas necesidades.

  • Virgo: La jornada favorece la amistad y los planes relajados. Una charla sincera puede ser fundamental para fortalecer un vínculo importante.

  • Sagitario: El hogar y la familia toman protagonismo absoluto. Es el momento ideal para compartir una comida o resolver asuntos pendientes con calma.

  • Capricornio: Las conversaciones serán importantes durante este domingo. Decir lo que sentís puede traer un gran alivio y claridad emocional.

Horóscopo del domingo (Archivo)

Horóscopo para los signos de Aire y Agua

  • Géminis: Necesitás bajar el ritmo y desconectarte un poco de la rutina. Es un buen momento para reflexionar y ordenar ideas antes de la semana.

  • Cáncer: Las emociones estarán intensas durante el día. Compartir tiempo con personas de confianza te ayudará a equilibrarte internamente.

  • Libra: El descanso y el autocuidado son clave hoy. Hacé algo que te relaje y te permita recargar energías para lo que viene.

  • Escorpio: Un buen día para el romance y las expresiones afectivas. El consejo es dejar fluir las emociones sin necesidad de controlar todo.

  • Acuario: El disfrute personal será la prioridad. Permitite descansar y hacer algo solo para vos, sin sentir culpas.

  • Piscis: Tu sensibilidad y creatividad estarán en alza. Aprovechá el día, es ideal para actividades artísticas o momentos de conexión emocional profunda.

