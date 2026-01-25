A qué hora llegan las lluvias con las que bajará 7 grados la temperatura

La hora de la lluvia fuerte

Para quienes esperan precipitaciones más contundentes, el pronóstico extendido pone el foco en el lunes 2 de febrero. En esa jornada, la previsión es explícita: se anuncia "Tormenta" durante la mañana y "Lluvia débil" para la tarde.

Ese lunes, la temperatura máxima caerá aún más, ubicándose en los 26°C, confirmando el fin definitivo del ciclo de calor extremo.