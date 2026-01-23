El Banco Central flexibilizó el cepo para empresas: todos los detalles

Ahora el mercado espera que el BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV) avancen en la eliminación del parking que aun rige para más empresas cuando desean comprar dólar MEP o Contado Con Liquidación (CCL).

Reservas del Banco Central

Desde que arrancó el año, el Banco Central (BCRA) logró comprar más de 900 millones de dólares para sus reservas. Con una racha que viene ininterrumpida desde el 5 de enero, y luego de que el clima internacional se distendiera, este jueves el riesgo país cayó al valor más bajo en siete años y medio.

En la cuarta rueda de la semana, el índice elaborado por el JP Morgan cedió 16 unidades y cerró la jornada en los 546 puntos básicos, de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Para encontrar un valor similar hay que retroceder hasta el 22 de junio de 2018, cuando el riesgo país había cerrado en 535 puntos.

santiago bausili

Esta baja fue consecuencia del alza que presentaron los bonos soberanos, luego de que el Central adquiriera este jueves otros 80 millones de dólares para sus reservas y acumulara un saldo positivo de 903 millones de dólares desde que arrancó el año. Ante ese escenario, los Bonares mostraron subas de hasta 1,33% (AL35D) y los Globales treparon hasta 1,29% (GD35D).

Comunicación "A" 8390:

A8390