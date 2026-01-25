Crisis en Cocot y Dufour: denuncian 140 despidos, importaciones masivas y pago de sueldos en cuotas

Importaciones y caída del consumo

Uno de los puntos más cuestionados por los trabajadores es la estrategia empresarial de volcarse a la importación de insumos y productos terminados, principalmente desde China, en detrimento de la producción nacional. "Las cuentas no esperan. En marzo tenemos que afrontar gastos de escolaridad de los hijos y no sabemos de dónde vamos a sacar la plata", expresó con angustia una empleada con más de 20 años de antigüedad en la firma.

Este conflicto no es un caso aislado, sino que se enmarca en un contexto de ajuste y caída del consumo que afecta a diversas ramas de la industria textil en la era Milei. Los trabajadores exigen una respuesta urgente de las autoridades laborales para garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y la regularización de los pagos, advirtiendo que las medidas de fuerza podrían profundizarse si no obtienen soluciones concretas.