Dólar: cuáles son los escenarios que maneja el mercado para el día después del balotaje

massa milei.png

Solange Rial relevó en Ámbito los distintos escenarios que podían abrirse dependiendo de quién, entre Javier Milei de La Libertad Avanza o Sergio Massa de Unión por la Patria, resultara electo presidente de la Nación por los próximos 4 años.

Gana Milei y aplica sus medidas más extremas

Para la consultora Romano Group, Javier Milei plantearía un ajuste fiscal del 5% del PBI (vía reducción del gasto público), una modificación de la estructura del Estado junto con la dolarización de la Economía. "No vemos mayor inconvenientes en que puedan conseguir los dólares necesarios para rescatar la base monetaria, a valores actuales de CCL, 8.400 millones de dólares aproximadamente, sino que lo que genera mayor incertidumbre en el mercado es el manejo y la conversión de las Leliqs y Pases (pasivos remunerados), que a valores actuales representan alrededor de 27 mil millones de dólares (de los cuales un 55% corresponde a Bancos Privados y un 3% a FCI)", indicó el informe. Cabe resaltar que, según expresaron, entre base monetaria y pasivos remunerados, suman 35.400 millones de dólares.

Pero, ¿qué sucedería si el mercado no confía en el plan? podría haber un tipo de cambio muy elevado ($1.000-1.200, muy alto en términos reales históricos). Pero antes de pensar en cómo sería el eventual Gobierno, desde Romano Group pensaron en la transición: "Es importante remarcar que sin dudas creemos que la propuesta económica en su conjunto será de shock y no se irán a gradualismos fiscales ni monetarios. La salida del cepo cambiario podría ser inminente y a pesar de que el ministro de economía Sergio Massa, quiera evitar la devaluación, creemos que el mercado le torcerá el brazo. Posiblemente, la brecha podría llegar a niveles superiores al 200% si el BCRA no decide el día post balotaje devaluar".

milei.jpg

En este escenario, "la transición va a resultar ser muy desordenada, por ende, el plan de estabilización de Milei deberá llevarse rápidamente, frente a un deterioro social agudizado (inflación mensual posiblemente diciembre superior al 35%) y un gobierno con debilidad institucional". En cuanto a la consultora 1816, plantearon: "El mercado no está del todo convencido de que avanzaría con un plan así, básicamente porque las reservas netas son u$s10.500 millones, los pasivos en Pesos del BCRA al CCL actual son u$s37.500 millones y el país carece de financiamiento. Solo parece factible dolarizar a un FX ridículamente alto, incluso mayor al FX al que dolarizó Ecuador (un TCR superior al doble histórico)".

Esta misma consultora resaltó las consecuencias económicas y financieras: "Dolarizar con un FX tan alto que implica una probable hiperinflación durante la transición hacia el nuevo régimen. Los bancos sufrirían pérdidas considerables por sus bonos en pesos (la dolarización implica convertir títulos en pesos que cotizan a paridades de 90% en títulos en dólares que cotizan a 30% y hoy los títulos públicos ex Leliq representan más del 60% del patrimonio neto de los bancos privados), y aumentaría el riesgo de corridas bancarias por la consolidación de encajes en dólares y pesos (hoy los bancos tienen disponibilidades en dólares por 13.800 millones de dólares, incluyendo encajes)".

Gana un Milei moderado sin dolarización

Para la consultora 1816, el escenario de Milei sin dolarización tampoco es mucho más sencillo: "Es que un plan de estabilización alternativo (que, para tener éxito, necesariamente requeriría que el mercado y los ahorristas confíen en la moneda local) tendría su credibilidad inevitablemente socavada por la postura histórica de Milei con respecto al peso. Si, como parte de un programa alternativo, al ajustar precios relativos la inflación sube a la zona de 30% mensual (algo probable, dada la magnitud de los desequilibrios actuales), el mercado dudará si Milei no terminaría prefiriendo dolarizar".

"Lo único bueno de este plan es que tendría el apoyo del PRO. Lo malo es que, incluso si funciona, Argentina tendría inflación muy alta como mínimo hasta las elecciones legislativas de 2025", expresó la misma consultora y cerró: "A priori imaginamos que Milei intentará dolarizar: se trata de un escenario de muy alto riesgo, pero, en base a la experiencia de Ecuador, suponemos que si resulta exitoso dará frutos a tiempo para influir en la elecciones de medio término".

milei motosierra.jpg

A su vez, un broker de bolsa, en su análisis enviado a sus clientes especificó que, en este caso, ven al CCL subiendo 5/10% por la mayor incertidumbre, aunque en mucho menor medida que la suba con el triunfo de Milei post PASO. En el caso del dólar oficial ven menos probable un salto discreto del tipo de cambio en la semana post elección y la brecha en el margen del 155/160%. "Podrían transitarse las trece ruedas que separan el balotaje del cambio de mando sin una devaluación", especificaron.