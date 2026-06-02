Alerta en el mercado cambiario: junio arrancó con una fuerte alza del dólar oficial
El dólar pegó su mayor salto desde el 20 de marzo y tocó su precio más alto desde principios de febrero. De todas maneras sigue lejos del techo de las bandas.
El dólar inició junio con fuerte alza y tocó su valor más alto en los últimos cuatro meses. El mayorista consolidó por encima de los 1.420 pesos, mientras que el minorista alcanzó los 1.445 pesos. Por estos días, el mercado analiza como seguirá la tendencia en el marco de una acentuación de las compras por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ya rozan los 10 mil millones de dólares en lo que va del año, impulsado por la liquidación del agro y el regreso de emisiones de deuda corporativa.
Así, el tipo de cambio oficial escaló 18 pesos a 1.426 pesos para la venta en el segmento mayorista, su mayor salto desde el pasado 20 de marzo y el precio más alto desde principios de febrero. Sin embargo, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a 1.762,64 pesos, con una brecha del 23,6%. En el segmento de contado se negociaron más de u$s523,6 millones.
Los contratos de futuros operaron con subas por hasta 0,7% en tramos de 2026 y anotaron mayoría de verdes en los de 2027. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a 1.447 pesos para fines de junio y 1.624 pesos para el cierre de diciembre.
A nivel minorista, el dólar aumentó ayer 15 pesos y terminó a 1.445 pesos para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a 1.878,5 pesos. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar marca un promedio ponderado de 1.433,63 pesos.
Entre las cotizaciones financieras, el MEP subió 4,28 pesos hasta los 1.438,40 pesos, por debajo del oficial minorista, mientras que el contado con liquidación (CCL) se apreció 3,18 pesos a 1.490,97 pesos, por lo que la brecha con el mayorista bajó a 4,6%, el menor nivel en casi tres meses. En tanto, el dólar blue subió 5 pesos a 1.435 pesos para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
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