Alerta en el mercado cambiario: junio arrancó con una fuerte alza del dólar oficial

A nivel minorista, el dólar aumentó ayer 15 pesos y terminó a 1.445 pesos para la venta en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta se posicionó a 1.878,5 pesos. Por su parte, de acuerdo revelamiento de entidades financieras del BCRA, el dólar marca un promedio ponderado de 1.433,63 pesos.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP subió 4,28 pesos hasta los 1.438,40 pesos, por debajo del oficial minorista, mientras que el contado con liquidación (CCL) se apreció 3,18 pesos a 1.490,97 pesos, por lo que la brecha con el mayorista bajó a 4,6%, el menor nivel en casi tres meses. En tanto, el dólar blue subió 5 pesos a 1.435 pesos para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.