Santiago Bausili viaja a China para renovar el swap: "Hay buen diálogo", destacó

“Ambas cuentas son no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento de cada transacción de swap cada banco debita el mismo monto depositado originalmente”, explicó el Banco Central, añadiendo que cada banco puede utilizar el monto disponible en la moneda local de la otra parte para los fines autorizados en el acuerdo.

El BCRA también resaltó que el primer acuerdo marco entre ambos bancos centrales se celebró en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue complementado en 2014 y 2015; el entendimiento inicial fue renovado en 2023 y vencerá el próximo 6 de agosto.

Santiago Bausili destacó el “buen diálogo” con China

“Yo voy a participar de un evento del BIS en junio en China y me voy a juntar con ellos. Me junto con ellos cada vez que hay oportunidad. Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente”, había señalado Santiago Bausili en una conferencia de prensa que brindó recientemente.

banco central Banco Central.

Y agregaba: “Confirmaron que el tramo seguía activado y sigue igual. Eso no cambió. Lo hablamos con ellos en diciembre y sigue la misma disponibilidad de liquidez y no hemos hablado del tema nuevamente. Con lo cual presumo que será en las mismas condiciones”, añadía, sosteniendo su esperanza de que una eventual renovación sería “en los mismos términos”.

El swap con China incluye el acceso a 130.000 millones de yuanes, que equivalen a unos US$20.000 millones. Durante la gestión de Alberto Fernández, se usaron unos US$5000 millones con el objetivo de pagar importaciones y deuda con FMI y otros acreedores, sin utilizar reservas.