Santiago Bausili viaja a China para renovar el swap: "Hay buen diálogo", destacó
El titular del Banco Central emprenderá un nuevo viaje al gigante asiático para renovar el préstamo negociado en 2009, que tiene su vencimiento en agosto.
Santiago Bausili viajará la semana que viene a China para para participar de una reunión del Banco de Pagos Internacionales (BIS), que tendrá lugar en Shanghái, y en ese marco buscará negociar con las autoridades del gigante asiático la renovación del swap.
El titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantendrá reuniones con funcionarios chinos para hablar de la extensión del swap de monedas que nuestro país tiene vigente desde 2009 y vence en agosto de este año.
En su último balance, el Central indicó que fue devolviéndole a China parte de los fondos usados del swap, restando a enero de este saldar unos US$675 millones que se irían cancelando de manera gradual durante el segundo semestre.
Según el acuerdo bilateral, el banco que requiera una transacción de este tipo debe depositar en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local. A su vez, el banco requerido deposita en una cuenta en sus libros a nombre de la otra parte el monto equivalente en su moneda local.
“Ambas cuentas son no remuneradas en tanto no se apliquen efectivamente los fondos requeridos y al vencimiento de cada transacción de swap cada banco debita el mismo monto depositado originalmente”, explicó el Banco Central, añadiendo que cada banco puede utilizar el monto disponible en la moneda local de la otra parte para los fines autorizados en el acuerdo.
El BCRA también resaltó que el primer acuerdo marco entre ambos bancos centrales se celebró en 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y fue complementado en 2014 y 2015; el entendimiento inicial fue renovado en 2023 y vencerá el próximo 6 de agosto.
Santiago Bausili destacó el “buen diálogo” con China
“Yo voy a participar de un evento del BIS en junio en China y me voy a juntar con ellos. Me junto con ellos cada vez que hay oportunidad. Tenemos muy buen diálogo y en ninguna de esas oportunidades hablamos de ningún tipo de modificación. En nuestra cabeza, sigue siendo estable y cuasi permanente”, había señalado Santiago Bausili en una conferencia de prensa que brindó recientemente.
Y agregaba: “Confirmaron que el tramo seguía activado y sigue igual. Eso no cambió. Lo hablamos con ellos en diciembre y sigue la misma disponibilidad de liquidez y no hemos hablado del tema nuevamente. Con lo cual presumo que será en las mismas condiciones”, añadía, sosteniendo su esperanza de que una eventual renovación sería “en los mismos términos”.
El swap con China incluye el acceso a 130.000 millones de yuanes, que equivalen a unos US$20.000 millones. Durante la gestión de Alberto Fernández, se usaron unos US$5000 millones con el objetivo de pagar importaciones y deuda con FMI y otros acreedores, sin utilizar reservas.
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